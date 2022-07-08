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Ersin Korkut'tan Survivor All Star itirafı! "Acun Ilıcalı ile anlaşamadım"

08.07.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'a katıldığı dönem büyük bir fan kitlesi yaratan ve sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalan oyuncu Ersin Korkut itirafıyla şaşırttı. Ersin Korkut Survivor All Star'a katılmama sebebini açıkladı.

Ersin Korkut'tan Survivor All Star itirafı! "Acun Ilıcalı ile anlaşamadım"

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan ve pek çok yapımda yer alan Ersin korkut'tan Survivor itirafı geldi. Survivor 2020'ye katılan Ersin Korkut, Haberler'e yaptığı açıklamada Survivor All Star itirafında bulundu.

"2 KERE GÖRÜŞMEYE GİTTİM"

Survivor All Star'da neden yer almadığını anlatan Ersin Korkut, "All Star için teklif geldi ve 2 kere görüşmeye gittim. Benim yarıştığım Mert, Aycan ve diğerleri Acun Ilıcalı ile anlaşırken bir tek ben anlaşamadım. İkinci kez katılmak hiç aklımda yoktu ama diğer arkadaşlarım katılınca ben de düşündüm ama olmadı" dedi.

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"YILMAZ ERDOĞAN'A KADAR BENİ İSTEMİŞ"

Acun Ilıcalı'nın kendisini 5 sezon boyunca istediğini söyleyen Korkut, adada yaşadıklarını da şöyle anlattı:

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"Acun Bey, Yılmaz Erdoğan'a kadar beni istediğini söylemiş. Bana gelerek 'Artık Acun'u kırmayalım' dediler, ben de kabul ettim. Survivor'un zorluklarını gördüm. Herkes yemek konusu merak ediyor da zaten sözleşmenin ilk maddesi oyunu kazanan yemek yer. Ada şartları gerçekten zor. İzlediğiniz gibi aynı hiçbir fark yok. Yarışmacılara sandviç verildiği söyleniyordu ama bir Allah'ın kulu da bana bir şey vermedi. Bir gün bisküvi gördüm ve göz hakkım diye aldım. Adada gerçekten tuvalet yok. Sadece çekim alanlarına herkesin kullanması için kuruluyordu. Survivor bir karakter meselesi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Ersin Korkut
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