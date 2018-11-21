MAGAZİN

Ertuğrul Gazi'nin çocuğu Amerikalı olur mu? Mecliste tartışıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.11.2018 14:54 | Son Güncelleme

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, TRT'deki 'Diriliş' dizinde Ertuğrul Gazi karakterini canlandıran sanatçı Engin Altan Düzyatan'ın çocuğunun Amerika'da doğmasını eleştirdi ve “Düzyatan ve eşi, ABD vatandaşı olsun diye çocuklarını Amerika'da dünyaya getirdiler. Bu bizi derinden yaraladı“ dedi.

Ertuğrul Gazi'nin çocuğu Amerikalı olur mu? Mecliste tartışıldı

TBMM KİT Komisyonunda konuşan Yaşar, TRT’nin Diriliş dizisini takdirle izlediğini belirterek; “Ama yüreğimizi yaralayan bir tarafı var” diyerek şunları söyledi:

“Bu dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi ikinci bebeklerini Amerika’da dünyaya getiriyorlar, Amerikan vatandaşı olsun diye. Tarihî karakterleri canlandıran arkadaşlarımızın bu işe biraz daha dikkat etmesi lazım geldiğine inanıyorum. Siz Ertuğrul Gazi’yi oynarken çocuğunuzun Amerikan vatandaşı olması bizleri derinden yaralamıştır. Bu tarihi karakterle beraber 3’te 3 Tarih programını sunuyor olması da bizim için uygun değildir”

[](#

ALARA ABD’DE DOĞDU

Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslihan Alkoçlar ‘Alara’ ismini verdikleri ikinci bebeğini 18 Ağustos 2018’de ABD’de dünyaya getirmişti. 2014’te evlenen çiftin 2016’da doğan Emir Aras adlı bir erkek çocukları da bulunuyor. (Sözcü)

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Devlet memurluğunu bıraktı TV yıldızı olduDevlet memurluğunu bıraktı TV yıldızı oldu
Zafer Algöz çok sinirlendiZafer Algöz çok sinirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Engin Altan Düzyatan ertuğrul gazi Amerika kızı doğum

En Çok Okunan Haberler

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
adam oyuncu oyuncu sanki gerçek ertuğrul tövbe
hehh başka işleri yok bu milletin vekillerinin.dizi eleştirmeni olmuşlar, dizilerdeki karakterler neden gercek hayatta öyle davranmiyor.size verilen maas helal mi
siz en iyisi bir gazetenin magazin sayfasını yönetin.Allah akıl fikir versin.sizmi bu ülkeyi yönetmeye talipsiniz.Allah muhafaza
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bülent Ersoy ve Sacit Aslan canlı yayında fena kapıştı!

Bülent Ersoy ve Sacit Aslan canlı yayında fena kapıştı!

İki milyon dolarlık yüzüğün akıbeti belli değil!

İki milyon dolarlık yüzüğün akıbeti belli değil!

Ebru Polat: Boşuna avukat olmadık, sen hayırdır?

Ebru Polat: Boşuna avukat olmadık, sen hayırdır?

Nergis Kumbasar gözyaşlarına boğuldu! 'Çıkmadık candan umut kesilmez'

Nergis Kumbasar gözyaşlarına boğuldu! 'Çıkmadık candan umut kesilmez'

Bahar Candan'dan çıplak ses performansı! 'Ses ayarlarınızla oynamayın'

Bahar Candan'dan çıplak ses performansı! 'Ses ayarlarınızla oynamayın'

Devlet memurluğunu bıraktı TV yıldızı oldu

Devlet memurluğunu bıraktı TV yıldızı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.