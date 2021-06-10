Erzincan’ın sevilen lezzeti kesme kadayıf tatlısı tescillendi

Erzincan mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan Erzincan kesme kadayıfının ekonomiye kazandırılması için önemli bir adım atıldı ve patent başvuru süreci tamamlanarak tescil edilen coğrafi işaret aldı.

Kentte 2006 yılından itibaren kesme kadayıf, yufka ve benzeri ürünlerin imalatı yapan bir firmanın sahibi Fatma Ballı da uzun zamandır Erzincan kesme kadayıfı imalatı yaptıklarını söyledi. Ballı, kentte yemek çeşidinin çok, tatlı çeşidinin az olduğunu, kesme kadayıfın da zahmetle yapıldığını belirtti. Fatma Ballı, Erzincan kesme kadayıfın tescillenmesinin şehrin tanıtımına katkı sunacağını ifade etti.

TARİHİ 1930 YILINA DAYANIYOR

Kesme kadayıfın ilde yaklaşık 90 yıldır bilinen lezzet olduğuna işaret eden Ballı, "Tarihi 1930'lu yıllara dayalı bir tatlı. Ürünümüzün tescillenmesi şehrimiz için çok güzel oldu. Erzincan Valiliği ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü uzun zamandır coğrafi işaret almak için uğraşıyordu, çok mutluyuz. Şehrimize hayırlı olsun." dedi.

KESME KADAYIF TATLISININ YAPIMI

Ballı, bir tepsi Erzincan kesme kadayıf için 5 su bardağı un, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 çorba kaşığı yoğurt, yarım yemek kaşığı alıç sirkesi, 3 yumurta, bir kabartma tozu gerektiğini, bu malzemenin karışımıyla yapılan hamurun yaklaşık bir saat dinlendirildiğini aktardı.