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Erzurum'da feci kaza! Yola savruldular

13.06.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da E 80 karayolundaki kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı. Demir yığını haline dönüşen hafif ticari araçtaki yolculardan bazıları çarpışmanın şiddetiyle araçtan karayoluna savruldu.

Erzurum'da feci kaza! Yola savruldular

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtindeki belediye hizmet binası önünde E 80 karayolunda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen kazada Erzincan'dan Erzurum istikametine giden otomobil, iddiaya göre Dadaşkent istikametinden gelen ve kavşaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarparak durdu, içindeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Hurdaya dönen hafif ticari araçta ise sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının kaza sırasında çarpışmanın şiddetiyle araçtan karayoluna savruldukları öğrenildi.

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CAN PAZARI YAŞANDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Can pazarını yaşandığı kazada sıkışan bir kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların da yardımıyla çıkarıldı. Annesi ve yakınları yaralı olmasına rağmen kazayı burnu bile kanamadan atlatan bebek Feyza Bilir’e ise yoldan geçen bir kadın sahip çıktı. Bebeği kucağına alarak uzun süre ilgilendi.

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Hafif ticari araçta yaralanan Ramazan Bilir, Şahin Bilir, Şükran Bilir, Hatice Bilir, Arif Çerez, Dilek Çerez ve Mehmet Akif Çerez’e ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar, bebekle birlikte Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde bulunan 3 kişinin ise hafif şekilde yaralandıkları belirlendi.

Karayolunda kontrollü olarak sağlanan trafik akışı ise kaza yapan araçların çekilip, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA


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trafik kazası Erzurum

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