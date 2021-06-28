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Erzurum Ticaret Borsası

28.06.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,33 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,33 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİBüyükbaş etKg24,0074,0234,33HTSGYağlı peynirKg23,0023,0023,00HTSGKaşar peyniriKg38,0038,3038,22HTSGTavuk etiKg20,0030,0025,97HTSGHTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

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