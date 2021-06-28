Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,33 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİBüyükbaş etKg24,0074,0234,33HTSGYağlı peynirKg23,0023,0023,00HTSGKaşar peyniriKg38,0038,3038,22HTSGTavuk etiKg20,0030,0025,97HTSGHTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç



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