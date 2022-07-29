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Erzurum Ticaret Borsası

29.07.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİBüyükbaş etKG132,90132,90132,90HTSPatatesKG6,008,006,50HTSCivil peynirKG49,5062,3859,16HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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fiyat satış

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