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Esad, Halep düşerken Moskova'daymış... Dikkat çeken detaylar: Rus yetkililer 'Şam'ı terk et' deyince o iki isimle kaçmış

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.12.2024 10:07
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Suriye'de muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı operasyonlar sonrası Esad rejimi 61 yılın ardından devrilmişti. Muhalifler Halep'i ele geçirirken Esad'ın Moskova'da oğlunun doktora mezuniyetinde olduğu öğrenildi. Ayrıca Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de yardım talep ettiği iddia edilen Esad'ın ülkeye döndükten sonra Moskova'ya kimlerle birlikte kaçtığı da ortaya çıktı.

Esad, Halep düşerken Moskova'daymış... Dikkat çeken detaylar: Rus yetkililer 'Şam'ı terk et' deyince o iki isimle kaçmış

Suriye'nin devrik cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın muhaliflerin ilerleyişi sürerken yaptığı hamleler gün yüzüne çıkmaya başladı. CNN Türk'ün Al Majalla'ya dayandırdığı haberine göre Esad, Şam'ın düştüğü gün konuşma hazırlığı yapacaktı. Fakat Rus yetkililerden gelen 'Şam'ı terk et' çağrısı üzerine Esad Batı Suriye’deki Rusya'nın Hmeymim Üssü'ne, oradan da Moskova'ya uçtu. Esad'ın kaçışında yanına kimleri aldığı da ortaya çıktı.

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HALEP DÜŞERKEN MOSKOVA'DAYMIŞ

Esad'ın muhalifler 27 Kasım'da sürpriz ilerleyişini başlattığı sırada, büyük oğlu Hafız'ın matematik alanında aldığı doktorayı kutlamak için düzenlenen törene katılmak üzere Moskova'da olduğu öne sürüldü.

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Londra merkezli Al Majalla'nın haberine göre, Suriye'deki çatışmalar alevlenince Esad oğlunun törenini kaçırdı ve Moskova'daki Four Seasons Oteli'ndeki odasında kalarak muhalefetin ilerleyişiyle ilgili son gelişmeleri takip etti.

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IRAK VE BAE'DEN YARDIM İSTEMİŞ

"Muhalif güçlerin 29 Kasım Cuma günü Halep'i ele geçirdiği gün Esad, Moskova'dan Şam'a dönüş yolundaydı" ifadeleri yer alan haberde Şam'a dönen Esad'ın, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed ile temas kurduğu belirtildi. Habere göre Esad "Irak'taki İran destekli milislerinden askeri destek ve BAE'den ise mali yardım" istedi.

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"RUS DESTEĞİ YOLDA"

Al Majalla'ya göre Şam'ın düştüğü 8 Aralık'tan bir gün önce, Esad'ın medya ofisi başkanlık sarayında bir konuşma yapması için hazırlık yaptı. Aynı gün, Esad'ın üst düzey diplomatları da dahil olmak üzere yetkililere durumun kontrol altında olduğunu ve "Rus desteğinin yolda olduğunu" söylediği aktarıldı. Devrik lider Esad, habere göre danışmanlarına konuşmasını 8 Aralık Pazar günü yapacağını bildirdi.

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YANINA SADECE İKİ KİŞİYİ ALDI

Ancak iddiaya göre "7 Aralık akşamı Esad, Rus yetkililerden Şam'ı terk etmesi gerektiği yönünde bir telefon aldı. Bu telefonun, daha fazla kan dökülmesini önlemek ve Rusya'nın Suriye'de kalan çıkarlarını korumak amacıyla yapıldığı" belirtildi.Habere göre "8 Aralık sabahına gelindiğinde, Esad yanında sadece iki kişiyle birlikte kaçmıştı: Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma birimi başkanı Tuğgeneral Muhsin Muhammed. Üçü birlikte Batı Suriye’deki Rusya'nın Hmeymim Üssü'ne, oradan da Moskova'ya uçtu. Esad'ın eşi ve çocukları ise zaten yurt dışındaydı."

Esad, Pazartesi günü sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı. Al Majalla'ya göre "Esad'ın kaçtıktan sonra bir hafta boyunca sessiz kalmasının nedeni, geride bıraktığı yardımcılarının sosyal medya hesaplarına erişim bilgilerini geri almak için Suriye'nin kıyı bölgelerine, komşu ülkelere veya Moskova'ya ulaşmalarını beklemesiydi."

Kaynak: CNNTürk

Anahtar Kelimeler:
suriye Moskova Irak bae esad
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