Eşcinsel olduğu açıklanmıştı! Scooby-Doo'dan Velma kendi dizisine kavuşuyor

4 arkadaş, 1 köpeğin maceralarını konu alan Scooby-Doo grubunun beyni olan Velma’nın solo dizisi için hazırlıklar başladı. Animasyon formatında HBO ekranlarında yayınlanacak olan yapım, Velma Dinkley karakterinin geçmişine odaklanacak. Geçen yıl Velma’nın en başından beri bir eşcinsel olarak tasarlandığı açıklanmıştı. 1969 yılından bu yana uzun süredir farklı yapımlarla var olan Scooby-Doo, 2000’lerin başından itibaren canlı aksiyon uyarlamalarını ele geçirdi. Mindy Kaling, hem Velma’nın seslendirmesini üstlenecek hem de diziyi yönetmeye hazırlanıyor.

HBO, Mindy Kaling’in Velma merkezli Scooby-Doo dizisinin yönetici yapımcılığını üstleneceğini duyurdu. Kaling ayrıca karakter için bir başlangıç hikâyesi olarak tanımlanan macerasında onu seslendiren isim de olacak. Yan ürün, Scooby-Doo Mystery Inc. çetesinin tanınmayan ve takdir edilen beyinleriyle mücadele eden yetişkin bir animasyon dizisi olarak tanımlandırılıyor. Gösteri, Velma’nın köklerine, Amerika’nın en sevilen gizem çözücülerinden birinin karmaşık ve renkli geçmişini ortaya çıkaran orijinal ve mizahi bir dönüşle derinlemesine dalacak.



