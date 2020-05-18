'Eşcinselim' diyen Murat Övüç'ten bomba itiraf! 'Sevgilim hamileymiş...'

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün açıklamalarıyla yine olay oldu. Murat Övüç'ün birlikte olduğu ve ismini sır gibi sakladığı sevgilisi kadın çıktı. Övüç sevgilisinin geçtiğimiz günlerde bir çocuk düşürdüğüni itiraf etti.

'Sisi' lakabıyla tanınan Seyhan Soylu'nun canlı yayınına katılan Murat Övüç, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Özel hayatı hakkında itiraflarda bulunan Övüç, "Bir hatunla beraber olduğum doğru. Aramızda duygusallık sonrası birliktelik oldu. O hatun 1.5 aylık hamileydi ama çocuğunu düşürdü. Hamile olduğunu bana sonradan söyledi. Söyleseydi çok isterdim" açıklamasıyla şoke etti.

Bir holding patronunun kızıyla beraber olduğunu doğrulayan Övüç, "5 yıl önce fal bakarken tanışıp, arkadaş olmuştuk. İkinci kez baba olmayı çok isterim. Bir kadını da bir erkeği de mutlu edebiliyorum" ifadelerini kullandı.

EŞCİNSELİM İTİRAFI OLAY OLMUŞTU

Günlük yaşantısından bahseden Övüç, "Evde maçoyum, sahnede bambaşka biriyim" dedi. Övüç daha önce yaptığı açıklamada "Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu" demişti.

Murat Övüç'ün Burak Can Övüç (20) adında bir oğlu bulunuyor.