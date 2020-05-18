MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Eşcinselim' diyen Murat Övüç'ten bomba itiraf! 'Sevgilim hamileymiş...'

'Eşcinselim' diyen Murat Övüç'ten bomba itiraf! 'Sevgilim hamileymiş...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 12:06 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün özel hayatı hakkında bilinmeyen bir gerçek daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta, bir erkekle çekilmiş fotoğrafları basına sızan Övüç'ün bir kadınla beraber olduğu öğrenildi. Övücç kısa süre önce Armağan Çağlayan'a eşcinsel olduğuyla ilgili açıklamalar yapmıştı.

'Eşcinselim' diyen Murat Övüç'ten bomba itiraf! 'Sevgilim hamileymiş...'

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün açıklamalarıyla yine olay oldu. Murat Övüç'ün birlikte olduğu ve ismini sır gibi sakladığı sevgilisi kadın çıktı. Övüç sevgilisinin geçtiğimiz günlerde bir çocuk düşürdüğüni itiraf etti.

'Sisi' lakabıyla tanınan Seyhan Soylu'nun canlı yayınına katılan Murat Övüç, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Özel hayatı hakkında itiraflarda bulunan Övüç, "Bir hatunla beraber olduğum doğru. Aramızda duygusallık sonrası birliktelik oldu. O hatun 1.5 aylık hamileydi ama çocuğunu düşürdü. Hamile olduğunu bana sonradan söyledi. Söyleseydi çok isterdim" açıklamasıyla şoke etti.

SEYHAN

Bir holding patronunun kızıyla beraber olduğunu doğrulayan Övüç, "5 yıl önce fal bakarken tanışıp, arkadaş olmuştuk. İkinci kez baba olmayı çok isterim. Bir kadını da bir erkeği de mutlu edebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Övüç özel hayatını anlattı: Ablama eşcinsel olduğumu söylediğimde...Murat Övüç özel hayatını anlattı: Ablama eşcinsel olduğumu söylediğimde...

EŞCİNSELİM İTİRAFI OLAY OLMUŞTU

Günlük yaşantısından bahseden Övüç, "Evde maçoyum, sahnede bambaşka biriyim" dedi. Övüç daha önce yaptığı açıklamada "Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu" demişti.

Murat Övüç'ün Burak Can Övüç (20) adında bir oğlu bulunuyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

Taziye ziyareti pahalıya patladı! Temas edilen herkes taranıyor

Taziye ziyareti pahalıya patladı! Temas edilen herkes taranıyor

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Dantelli iç çamaşırlarıyla yatak pozu olay oldu

Dantelli iç çamaşırlarıyla yatak pozu olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı Ersin Korkut'un acısını reyting malzemesi yapmadı! 'Değerleri hiç saymam'

Reyting açıklaması! 'Değerleri hiç saymam'

Tuba Büyüküstün Umut Evirgen ayrılığının sebebi Defne Samyeli mi?

Ayrılığının sebebi Defne Samyeli mi?

Ünlü ilahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

Larissa Gacemer'in 'Çocuğum olmuyor' isyanına eşi Burak Gacemer'den alkışlanacak yorum

'Çocuğum olmuyor' isyanına eşinin verdiği yanıt olay oldu

Ece Üner, Jülide Ateş polemiğine Ahmet Hakan da dahil oldu!

O da dahil oldu! Aforizmalı yanıt

Lady Gaga’ya fidye şoku! Özel belgeleri sızdırdılar

Hackerler her şeyi çaldı! Fidye ödenmeyince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.