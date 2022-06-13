Esenyurt'ta korkutan yangın! Alevler mağazayı küle çevirdi

Esenyurt'taki korkutan yangın, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 582. Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde bulunan ev tekstil ürünleri satılan bir mağazadan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ALEVLER TÜM MAĞAZAYI SARDI

Bu sırada alevler tüm mağazayı sararak üst katlara kadar yükseldi. Apartmanda oturan bina sakinleri kendilerini son anda dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan mağazaya müdahale etti.

Polis ekipleri de olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mağazada ve üst kata sıçrayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangın çıkan mağaza tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Binanın üst katlarında bulunan dairelerin balkon ve pencerelerinde maddi hasar meydana geldi.



Yangın çıkan mağaza sahibi Kamil Kara, "Görenler elektrik kablosundan kıvılcım çıktığını söylediler. Başka da bir şey bilmiyoruz. Ev tekstili satış ürünleri vardı içeride. Üst katlara da sıçramış, hasar var" dedi.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Binadan yükselen alevler, vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de mağazanın alev alev yandığı görülüyor. Alevlerin üst katlara da sıçradığı görülürken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)



