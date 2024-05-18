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  4. Antalya’da yanan otomobilde feci şekilde can veren Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu

Antalya’da yanan otomobilde feci şekilde can veren Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu

18.05.2024 00:29
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Antalya’nın Alanya ilçesinde refüje çarparak takla attıktan sonra alev alev yanan otomobilde hayatını kaybeden Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu.

Antalya’da yanan otomobilde feci şekilde can veren Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. Kaza, akşam saatlerinde Yeşilöz Mahallesi Aydap Mevkii'nde meydana geldi. Polonyalı turistlerin içinde bulunduğu araç önce refüje çarpıp takla attı, ardından da alevlere kapıldı. Araçtan çıkamayan sürücü ve yanındaki kadın yolcu feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Yangın sonucunda itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, araç küle döndü.

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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

Kazada hayatını kaybeden Polonyalı turistlerin kimlikleri de belli oldu. Aracı Zbigniew Piotr Kurzepa’nın (59) kullandığı öğrenilirken, yanındaki yolcunun Magdalena Maria Kulik (47) olduğu belirlendi. Öte yandan araç takla attıktan sonra tekerlekleri üzerine düşerken, çevredeki vatandaşların kazayı görüp yardıma koştuğu öğrenildi. Turistlerin araçtan çıkmak için kapıyı açtıkları anda büyük bir patlama yaşandığı ve aracın alev aldığı öğrenildi.

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Gövdesinin yarısı dışarıda bulunan yaşlı sürücü, patlamanın şiddetiyle şoka girerken, yardıma giden vatandaşların alevler nedeniyle araca yaklaşamadıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya
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