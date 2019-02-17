Eser Yenenler'den Berfu Yıldız'a yeni 'tektaş'

Eser Yenenler, Berfu Yıldız’a aldığı tektaş yüzük sosyal medyada ‘küçüklüğü’ nedeniyle dalga konusu oldu.

Komedyen Eser Yenenler bir yıl önce 2015 Türkiye 4. Güzeli Berfu Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift geçen ay ilişkilerinin birinci yılını kutladı. Berfu Yıldız'ı 14 Şubat'ta Finlandiya'ya götüren Eser Yenenler aşk tatilinde evlenme teklif etti.

Çiftin mutluluk karesi 'yüzük' nedeniyle kısa sürede tartışma konusu oldu. Eser Yenenler'in sevgilisine taktığı yüzüğün taşı sanal alemin diline düştü.

Eser Yenenler ise bu yorumların altında kalmayıp sevgilisinin bir fotoğrafını daha paylaşarak “Aşkıma layık tektaşı buldum” dedi.



