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Eser Yenenler'den eşine sitem! "İnsanların ağzına sakız oldum"

11.06.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evliliklerinin ikinci yılını kutlamak için yemeğe çıkan Eser ve Berfu Yenenler çifti kendilerini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Yenenler, muhabirlerin Eser Yenenler'in sosyal medyada gündem olan photoshoplu kaslı fotoğrafını sormaları üzerine "Aşkım beni insanların ağzına sakız ettin" sözleriyle eşine takıldı.

Eser Yenenler'den eşine sitem! "İnsanların ağzına sakız oldum"

Yaz aylarını Alaçatı'da geçirmek için 350 bin TL'ye ev kiralayan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti tatile çıkmadan önce yıl dönümleri için baş başa yemeğe çıktı. Yemek sonrası muhabirlerle sohbet eden ünlü çiftten Eser Yenenler, "Güzel ve özel bir yemek yedik mutluyuz. İkinci yılda hala ilk günkü gibi olmak da bizim şansımız" şeklinde konuştu.

"KRAL OLAN BENİM"

Sosyal medya hesabından kutlama için masaya gelen pastayı paylaşan Berfu Yenenler, muhabirlerin üzerindeki notu sormasının ardından "King notunu ben düşmedim o düştü. Bana king diyor kendisi. Kral olan benim yani" diyerek güldü. Bunun üzerine Eser Yenenler de "Evet kendisi kingdir. Bir oyunda King Berfu'ydu. Sonra baktık oyunun adı; gerçek hayatta da king. O king hayatımızın kingi" diyerek eşine gülümsedi.

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"BENİ İNSANLARIN AĞZINA SAKIZ ETTİN"

Muhabirlerin Berfu'nun sosyal medyada paylaştığı photoshoplu kaslı fotoğrafını sorması üzerine ise iki çocuk annesi Berfu Yenenler, "Yani seviyorum kocama böyle tatlı oyunlar olsun, minik şeyler. Ne yaşıyorsam onu şeffaf aktarmayı seviyorum" dedi. Konuyla ilgili eşine takılan Eser Yenenler ise "Aşkım beni insanların ağzına sakız ettin. Bu hafta 'Çok Güzel Hareketler'de fotoğrafı kullanmışlar. İnsanı hiç beklemediği yerden vurdular" diyerek herkesi güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Varken üçyüz ellibine ev kirala işler durunca da nerde nerde bu devlet..

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