Eser Yenenler verdiği kilolarla eşi Berfu Yenenler’den tam not aldı!

Eşi Berfu Yenenler ve oğlu Kuzey’le beraber İstanbul’un merkezinden uzaktaki orman evinde yaşayan ünlü sanatçı son dönemde çok kilo aldığını fark ettiğini belirtti. 2 aydır sporla birlikte ciddi bir diyet programına girdiğini söyleyen Yenenler, hedefinde 15 kilo vermek daha olduğunun altını çizdi. Diyete başladığından beri 15 kilo verdiğini açıklayan ünlü sanatçının yeni halini ise eşi Berfu Yenenler esprili bir şekilde paylaştı.

‘AFERİN KOCAM’

Kendisine ait bir Youtube kanalı bulunan Eser Yenenler gece şovuna başlamadan önce izleyicisiyle sosyal medya üzerinden hasret gidermeye karar verdi. Youtube kanalında diyet sürecini anlatan ünlü komedyenin kimi zaman kameramanlığını da eşi Berfu Yenenler yapıyor. Eşi Eser Yenenler gibi Youtube’a merak salan Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler ise kanalında daha çok aile hayatından kesitler sunmayı tercih ediyor.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Berfu Yenenler eşi Eser’le bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Eser Yenenler’in verdiği kilolara dikkat çeken Berfu Yenenler, “Photoshop degil alın teri. Aferin kocam zayiflamışsın” notunu düştü. Berfu Yenenler’in fotoğrafına kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni geldi.