MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eser Yenenler verdiği kilolarla eşi Berfu Yenenler’den tam not aldı!

Eser Yenenler verdiği kilolarla eşi Berfu Yenenler’den tam not aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 17:37 | Son Güncelleme

Başarılı sunucu ve oyuncu Eser Yenenler hakkında yapılan şişman şakalarına son vermek istediğini söyleyerek büyük bir meydan okumaya imza attı. 90 günde 28 kilo vermek için diyet yapan Eser Yenenler hedefinin yarısını tamamladı. Ünlü isme en büyük destek ise eşi Berfu Yenenler’den geldi.

Eser Yenenler verdiği kilolarla eşi Berfu Yenenler’den tam not aldı!

Eşi Berfu Yenenler ve oğlu Kuzey’le beraber İstanbul’un merkezinden uzaktaki orman evinde yaşayan ünlü sanatçı son dönemde çok kilo aldığını fark ettiğini belirtti. 2 aydır sporla birlikte ciddi bir diyet programına girdiğini söyleyen Yenenler, hedefinde 15 kilo vermek daha olduğunun altını çizdi. Diyete başladığından beri 15 kilo verdiğini açıklayan ünlü sanatçının yeni halini ise eşi Berfu Yenenler esprili bir şekilde paylaştı.

‘AFERİN KOCAM’

eser yenenler

Kendisine ait bir Youtube kanalı bulunan Eser Yenenler gece şovuna başlamadan önce izleyicisiyle sosyal medya üzerinden hasret gidermeye karar verdi. Youtube kanalında diyet sürecini anlatan ünlü komedyenin kimi zaman kameramanlığını da eşi Berfu Yenenler yapıyor. Eşi Eser Yenenler gibi Youtube’a merak salan Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler ise kanalında daha çok aile hayatından kesitler sunmayı tercih ediyor.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Berfu Yenenler eşi Eser’le bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Eser Yenenler’in verdiği kilolara dikkat çeken Berfu Yenenler, “Photoshop degil alın teri. Aferin kocam zayiflamışsın” notunu düştü. Berfu Yenenler’in fotoğrafına kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni geldi.

Eser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldıEser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Büyük skandal! Koronavirüs hastasına ambulansta tecavüz etti
Büyük skandal! Koronavirüs hastasına ambulansta tecavüz etti
Bakan Koca'dan 11 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
Bakan Koca'dan 11 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Paylaşımından sonra Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu’yu hatırlattı!
Paylaşımından sonra Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu’yu hatırlattı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Ekrana dönüyor! İmzayı atar atmaz bakın ne istedi
Ekrana dönüyor! İmzayı atar atmaz bakın ne istedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elite dizisinin Carla’sı Ester Exposito 25 milyon takipçiye ulaştı!
Elite dizisinin Carla’sı Ester Exposito 25 milyon takipçiye ulaştı!
Türkan Şoray 20 kilo verdi! Eski günlerine geri döndü
Türkan Şoray 20 kilo verdi! Eski günlerine geri döndü
Survivor Mert Öcal’dan radikal değişim kararı! Mert Öcal’ın yeni imajına beğeni yağdı!
Şaşırtan değişim! Görenler tanıyamadı
Chantel Jeffries tatili fırsat bildi
Tatili fırsat bildi! Sevgilisiyle...
İşte Benim Stilim yarışmacısı Nihal Candan sevgilisi Hakan Boy’un eşiyle tanıştığını itiraf etti!
Sevgilisinin eşiyle tanışmış! Tek tek anlattı...
Sezen Aksu'nun koronavirüs paniği
Sezen Aksu'nun koronavirüs paniği
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.