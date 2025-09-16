Mynet Trend

Eşi benzeri görülmemiş yolculuk! Bir yıl sonunda Avrupalı yetkililer de şaşkın: Jet-ski'yle 12 saat sürdü, ChatGPT de kurtaramadı

İsrail'in zulmünden kaçmayı başaran üç Filistinli eşi benzeri görülmemiş bir yolculuğa imza attı. Gazze'den yola çıkan üçlü romanları aratmayan ve bir yılı aşan hikayelerinde jet-ski ile 12 saatlik yolculuk yaptı, bu sırada peşindeki devriye ekiplerine izini kaybettirmeyi de başardı. Yeri geldi ChatGPT'ye danıştılar, bir ara yakıtsız kaldılar ve binlerce dolar harcadılar. Hikayenin sonunda Avrupalı yetkililer dahi şaşkın!

31 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu Dakha, Gazze'den kaçarak Avrupa'ya ulaşmayı başardı. Bir yıldan fazla süren bu zorlu yolculukta binlerce dolar harcadı, yaratıcılığını kullanması gerekti ancak onu ve yol arkadaşlarını birçok aksilik bekliyordu.

Ebu Dakha hikayesini videolar, fotoğraflar ve ses dosyalarıyla belgeledi. Reuters'ın röportajında anlattığına göre; yaklaşık iki yıldır süren İsrail-Hamas savaşının yol açtığı yıkımdan kaçan Ebu Dakha, 2024 Nisan ayında 5 bin dolar ödeyerek Rafah sınır kapısından Mısır'a geçti.

ÇİN'E GİDİP GERİ DÖNDÜ

Başlangıçta sığınma hakkı alma umuduyla Çin'e giden Ebu Dakha başarısız olunca Malezya ve Endonezya üzerinden Mısır'a geri döndü.

ZOR ŞARTLARDA LİBYA'YA VARDI

Abu Dakha daha sonra son derece olağandışı koşullar altında Libya'ya varmayı başardı. Libya'da internet üzerinden yaklaşık 5 bin dolara ikinci el bir jet ski satın aldı. GPS, uydu telefonu ve can yelekleri dahil olmak üzere ekipmana 1500 ise dolar harcadı.

27 yaşındaki Diaa ve 23 yaşındaki Bassem adlı iki Filistinli arkadaşıyla birlikte, jet ski'yle yaklaşık 12 saatlik yolculuk yaptı. Yolculuk sırasında Tunuslu bir devriye botuna izini kaybettirdi. Bu sırada malzeme taşıyan bir botu da çekerek gidiyorlardı.

YAKITLARI BİTTİ

ChatGPT'yi kullanarak ne kadar yakıta ihtiyaçları olacağını hesapladılar ama Lampedusa'ya yaklaşık 20 km kala yakıtları bitti. Yardım çağırarak 18 Ağustos'ta İtalya'nın en güneyindeki adaya vardılar.

AVRUPA'YI ŞAŞIRTTILAR

Avrupa Birliği sınır ajansı sözcüsü, üç Filistinlinin bir Romanya devriye botu tarafından kurtarıldığını belirterek bu durumu “olağandışı bir olay” olarak nitelendirdi.

Bassem “Çok zorlu bir yolculuktu, ama her şeyi göze almıştık. Varacağımızı yürekten inanıyorduk. Allah da bize güç verdi” diye konuştu.

UNHCR İtalya sözcüsü Filippo Ungaro, “Bu şekilde gelmeleri görülmemiş olay” dedi ve yetkililerin Libya'nın el-Hums limanından jet ski ile yaptıkları yolculuğu ve Lampedusa açıklarında kurtarılmalarının ardından İtalya'ya vardıklarını doğruladı.

LAMPEDUSA'DAN ALMANYA'YA

Lampedusa'dan macera devam etti. Üç adam feribotla Sicilya anakarasına götürüldü, ardından İtalya'nın kuzeybatısındaki Cenova'ya nakledildi, ancak varış noktasına ulaşmadan önce onları taşıyan otobüsten kaçtılar.

Birkaç saat çalıların arasında saklanan Ebu Dakha daha sonra Cenova'dan Brüksel'e giden bir uçağa bindi. Brüksel'den ise Almanya'ya geçti.

Reuters, Ebu Dakha'nın yolculuğuyla ilgili materyal ve belgeleri paylaştığını ancak anlattıklarının bazı noktalarını doğrulayamadığını belirtti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İtalya Filistin Gazze Jet Ski ChatGPT
