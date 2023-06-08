HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşi kapıyı açmadı! Pencereden eve girip banyoya geçince karşılaştığı manzara... Korkunç olay

Eşi kapıyı açmadı! Pencereden eve girip banyoya geçince karşılaştığı manzara... Korkunç olay

08.06.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece’de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, evinin banyosunda boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Kadının eşinin, iş çıkışı eve döndüğünde kapıyı çalsa da eşi kapıyı açmayınca pencereden eve girdiği, banyoya girdiğinde de eşini kanlar içinde yerde yatarken bulduğu öğrenildi.

Eşi kapıyı açmadı! Pencereden eve girip banyoya geçince karşılaştığı manzara... Korkunç olay

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Mohri Ereshova (32) sitede eşi ve bir akrabası ile birlikte yaşıyordu. Eşi ve akrabası işe gittiklerinde bir süre sonra aradıklarında Ereshova’ya ulaşamadı.

KAPI AÇILMAYINCA PENCEREDEN GİRDİ! BANYODA DEHŞETLE KARŞILAŞTI

İş çıkışı eve gelen eşi kapıyı çaldığında cevap gelmezken, adam evin penceresinden içeri girdi. Evi aradığında banyoya giren adam gördüğü manzara karşısında büyük şoke oldu. Adam karısı Mohri Ereshova boğazından bıçak darbesi almış şekilde kanlar içinde yerde yatarken buldu.

b2

İhbar üzerine polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Ereshova’nin yakınları ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken kadının cansız bedeni ise adli tıp morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili soruşturması devam ediyor. (İHA)

b3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Calvin Klein, Tommy Hilfiger ve daha birçok ünlü markada indirimCalvin Klein, Tommy Hilfiger ve daha birçok ünlü markada indirim
Telefonda görüştüler! 'Türkiye hazır' deyip...Telefonda görüştüler! 'Türkiye hazır' deyip...
Haziran, temmuz, ağustos ve eylül için çarpıcı hava durumu tahminiHaziran, temmuz, ağustos ve eylül için çarpıcı hava durumu tahmini
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece ölüm

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında duyurdu: Gerekirse parti kuracağız

Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında duyurdu: Gerekirse parti kuracağız

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

İstanbul'da feci kaza! TEM savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! TEM savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Dünyanın en güçlüsü olacak! Menzili ABD ve Avustralya'yı kapsıyor

Dünyanın en güçlüsü olacak! Menzili ABD ve Avustralya'yı kapsıyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor?

Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor?

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Erkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa etti

Erkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa etti

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte 230 TL üzeri indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte 230 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.