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Eşi öldürülen Ece Erken havuz başından fotoğrafı paylaştı! "Ne çabuk kendine geldin?" yorumu isyan ettirdi

24.07.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden sunucu Ece Erken şu sıralar oğluyla birlikte tatilde. Geçtiğimiz günlerde eşinin abisi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini söyleyen Ece Erken havuz başından pozlarını paylaştı. Erken gelen bir yoruma ise isyan etti.

Eşi öldürülen Ece Erken havuz başından fotoğrafı paylaştı! "Ne çabuk kendine geldin?" yorumu isyan ettirdi

Ece Erken, bir süre önce avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybetti. Eşinin acısıyla sarsılan ve eşinin ailesiyle de miras yüzünden sorunlar yaşayan Ece Erken geçtiğmiz hafta Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini söylemişti. Kendisine gelen mesajları ifşa eden Ece Erken oğluyla birlikte tatile çıktı.

Bir süre küs olduğu ve cenaze dönemi destek gördüğü Demet Akalın ile de görüşen Ece Erken havuz başından pozlarını paylaştı. Bazı takipçileri bu pozlara olumsuz yorum yaptı.

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ECE ERKEN TATİLDEN PAYLAŞTI

Ece Erken "Ne çabuk kendine geldin hani ilaçla yaşıyordun? Timsah gözyaşların biti galiba" yorumuyla şoke oldu.

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Ünlü sunucu bu yoruma "Ne istiyorsunuz mesela öleyim mi? Evladım her gün mutsuz mu görsün? Başınıza gelir yapmayın" diyerek isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Erken
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