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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken günler sonra görüntülendi

18.03.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü nedeniyle zor zamanlardan geçen ünlü sunucu Ece Erken, günler sonra ilk kez annesi ve oğlu ile görüntülendi.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken günler sonra görüntülendi

Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günlerden geçen sunucu Ece Erken, günler sonra ilk kez oğlu Eymen ve annesi Nurhan Serpici ile birlerlikte Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

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Çıkışta aracının getirilmesini beklerken görüntülenen Ece Erken’e “Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?” diye soruldu. “Şu an öyle bir düşüncem yok. Dinlenmeye ihtiyacım var” diyen Erken, muhabirlere teşekkür ederek oğlu ve annesiyle birlikte evinin yolunu tuttu.

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Ece Erken
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