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OnlyFans modelinden erkek arkadaşına inanılmaz Sevgililer Günü hediyesi! “Üçlü ilişki hediye edip kaydedeceğim”

05.02.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida şehrinde yaşayn 24 yaşındaki OnlyFans modeli Kazumi Squirts, erkek arkadaşına Sevgililer Günü için ilginç bir hediye vermek adına hazırlıklarına başladığını açıkladı. Sosyal medyadan hediyesinin detaylarını anlatan Squirts, sevgilisine kendi seçtiği başka bir partnerle üçlü ilişki hediye edeceğini ve bu anları kaydedeceğini açıkladı.

OnlyFans modelinden erkek arkadaşına inanılmaz Sevgililer Günü hediyesi! “Üçlü ilişki hediye edip kaydedeceğim”

OnlyFans modeli Kazumi Squirts, yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine yerleşmeye devam ediyor. Uzun süredir ismini açıklamadığı bir sevgilisi olduğunu ifade eden Squirts, 14 Şubat için ilginç bir hediye hazırlığına girdi. 24 yaşındaki model, “Yalnızca yetişkinlere yönelik platformda çalışmakla çok meşgulüm ve sevgilime yeterince zaman ayıramıyorum. Onun bazen ekstra ilgiye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Sevgililer Günü’ne özel olarak başka bir OnlyFans yıldızını seçerek üçlü bir ilişki hediye edeceğim” dedi.

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“TEPKİSİNİ TAKİPÇİLERİME GÖSTERECEĞİM”

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Sevgilisiyle daha önce bu konu hakkında konuşmadıklarını ancak hediyesinden memnun kalacağını düşündüğünü ifade eden Squirts, “O anları kameraya çekerek tepkisini takipçilerime göstereceğim. Gerçekten neler yaşanacağını çok merak eidyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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