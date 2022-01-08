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Eşini anlamak için bir günlük hamile taklidi yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

08.01.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik kadınların yaşadığı oldukça zorlu ve güzel bir süreçtir. Kadınların doğası gereği hamilelik için her zaman hazır olduğu düşünülür. Ancak hamilelik beraberinde birçok zorluğu da getirir. Müstakbel annelerden biri kocasının yaşadığı zorlukları anlamasına yardımcı olacak yaratıcı bir yol buldu.

Eşini anlamak için bir günlük hamile taklidi yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Saifandleigh isimli TikTok kullanıcısı eşinin kendisini anlaması için göbeğine bir balkabağı bağladığı ve ona günlük işlerini yaptırdığı bir gönderi paylaştı. Hamilelik sıkıntılarını anlayabilmesi için günlük hayatına balkabağıyla devam eden adamın yaşadıkları sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti.

EĞLENCELİ SAHNELER ORTAYA ÇIKTI

hamile

Saifandleigh, gönderisinin başlığında “Kocama benimki gibi bir göbekle basit işler yaptırmak istedim” notunu kullandı. Eşinin kendisini anlaması için streç filme göbek bölgesine streç film sardıklarını ifade eden Saifandleigh ondan küçük birkaç aktivite istedi.

mutfak

İlk olarak güne başlayabilmesi için yataktan kalkmasını rica etti. Ancak bu kocaman bir göbekle hiçte kolay olmadı. İkincisinde ise bir faraş ve fırça yardımıyla mutfak zeminini süpürmesini istedi. Son olarak ise duşta bacaklarındaki istenmeyen tüyleri almasını söyledi.

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“MÜCADELESİ İNANILMAZ”

tıraş

Eşini anlayabilmek için bir gün boyunca hamilelik taklidi yapmanın zor olduğunu kabul eden eşin mücadelesi sosyal medyadan takdir topladı. Milyonlarca görüntülenmeye ulaşan gönderide sosyal medya kullanıcıları çabasından dolayı takdir ettiklerini söyledi.

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