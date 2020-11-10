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Eşini kaybeden Özgü Namal ekrana dönmeye hazırlanıyor!

10.11.2020 16:43 | Son Güncelleme:
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Eşini kaybeden Özgü Namal ekrana dönmeye hazırlanıyor!

Kısa süre önce eşinin ani ölümüyle sarsılan Özgü Namal oyunculuğa dönmek için hazırlıklara başladı. Namal Ilıcalı'dan gelen bir teklife olumlu yanıt verdi.

Oyunculuğu bırakan ve bu sürede Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti. Geçen haftalarda eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal 7 yıl sonra dizi setlerine dönmeye hazırlanıyor.

Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstleneceği dizinin adı Hükümsüz... Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güçlü bir kadının hikâyesini anlatacak olan dizinin senaryo yazarı Oğulcan Kırca...

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Acun Ilıcalı'nın yılbaşında hayata geçireceği Exxen adlı dijital platform için çekilecek olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak'ın oturacağı konuşuluyor.

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