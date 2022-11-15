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Eşini öldürüp cesedini ormana attı! Suçunu itiraf etti... 'Sürekli videolar çekiyordu'

15.11.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Ormanda öldürülmüş halde cesedi bulunan kadının yapılan DNA testi sonucu iki çocuk annesi Sevim Çet (35) olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmada Çet'in katil zanlısının, hakkında kayıp başvurusu yapan eşi Ö.Ç. (43) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ö.Ç., eşini kendileriyle ilgilenmeyip, sürekli videolar çekip paylaştığı için çıkan tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti.

Eşini öldürüp cesedini ormana attı! Suçunu itiraf etti... 'Sürekli videolar çekiyordu'

Fethiye'de bir kargo firmasında kurye olarak çalışan Ö.Ç., geçen 22 Ağustos'ta polis merkezine giderek, kızından öğrendiği kadarıyla kendisi iş yerindeyken eşi Sevim Çet'in evlerinin önüne gelen kırmızı bir arabaya binerek gittiğini telefonunu da evde bıraktığını anlatıp, kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusu ile ilgili çalışmalardan sonuç alınamazken, geçen 23 Ekim'de Fethiye'nin Bozyer mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanda ceset gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada çürümüş durumdaki cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi. Tanınmayacak halde olan ve üzerinden kimliğini belirten bir belge çıkmayan cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı. Ceset, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DNA TESTİYLE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda, cesedin bıçaklanarak öldürülen bir kadına ait olduğu belirlendi. Kayıp başvurusunda bulunan Ö.Ç. ve iki çocuğundan alınan kan ve doku örnekleriyle yapılan DNA testi sonucu cesedin Sevim Çet'e ait olduğu saptandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, geçmişe dönük iletişim kayıtları (HTS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) çalışmalarında Ö.Ç.'nin eşinin cesedinin bulunduğu Çırpı mevkisinde olduğunu ve bir gün sonra kayıp başvurusunda bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis, evine baskın yaparak Ö.Ç.'yi gözaltına aldı.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ö.Ç., poliste 9 saat süren sorgusunda suçunu itiraf etti. Ö.Ç., ifadesinde, "Eşim bizimle ilgilenmiyordu. Sürekli uygulama üzerinden videolar çekiyordu. Lüks hayat düşkünüydü. Bu nedenle kavga ettik. Bıçakla üzerime yürüdü. Kendimi korumaya çalıştım. Sol göğüs kısmından bıçakladım. Cesedi brandaya sarıp, evimizin balkonunun alt kısmına bıraktım. Gece ortalık sakinleştikten sonra cesedi Çırpı mevkisindeki ormanlık alana götürüp bıraktım" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından Ö.Ç. adliyeye sevk edildi. (DHA)

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