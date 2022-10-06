Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Eşini tsunamide kaybetmişti! Tam 11 yıldır onu bulmak için dalış yapıyor

Eşini tsunamide kaybetmişti! Tam 11 yıldır onu bulmak için dalış yapıyor

06.10.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın yaklaşık 20.000 kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı bir deprem ve tsunami tarafından sarsılmasından bu yana 11 yıl geçti. Binlerce insanın yaralandığı ve birçoğunun da hala kayıp olduğu bu yıkıcı afetin üstünden onca zaman geçti ancak 65 yaşındaki Yasuo Takamatsu hâlâ karısını arıyor.

Eşini tsunamide kaybetmişti! Tam 11 yıldır onu bulmak için dalış yapıyor

Yasuo Takamatsu'nun 47 yaşındaki Yuko Takamatsu, felaketten en çok etkilenen bölgelerden biri olan Onagawa'da kayboldu. Eşi Yasuo, dalış lisansı aldığı 2013 yılında dikkatini suya çevirmeden önce iki yılını karada karısını arayarak geçirdiğini söyledi.

Vefat eden eşinin sesini duymak için her gün aynı yere gidiyor! Saatlerce anonsu dinliyorVefat eden eşinin sesini duymak için her gün aynı yere gidiyor! Saatlerce anonsu dinliyor

SÖZ VERDİ

"Onunla bir yerde karşılaşacakmışım gibi dalıp gidiyorum" diye konuşan Yasuo hâlâ her hafta karısını arıyor ve 'bedeni hareket edebildiği sürece' de onu aramaya devam edeceğine söz verdiğini açıkladı. Yasuo, karısının, kendisine gönderdiği son mesajda eve gitmek istediğini söylediğini ve bunu gerçekleştirmeyi hayatının misyonu haline getirdiğini belirtti.

Sosyal medya fenomeninin kızı tepki gösterdi! “70 yaşındayım ve çıplak fotoğraflarımı satıyorum”Sosyal medya fenomeninin kızı tepki gösterdi! “70 yaşındayım ve çıplak fotoğraflarımı satıyorum”

ÇATIYA TIRMANDI

_83917205_976ximg_2189.jpg

Yuko, tsunami vurduğunda çalıştığı bankadaydı. Kaybolmadan önce ona ne olduğu hakkında edinilen bilgiler, meydana gelen depremin hasarını temizleyen bir grup işçiden biri olduğunu ve yöneticisi tarafından yaklaşan tsunami konusunda uyarıldığında çatıya tırmandığını gösteriyordu.

Yetişkin film sektörünü bırakan güzel model Lana Rhoades mayolu pozuyla sosyal medyayı salladıYetişkin film sektörünü bırakan güzel model Lana Rhoades mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı

''EVE GİTMEK İSTİYORUM''

İşçiler altı metrelik bir dalga konusunda uyarılmıştı ve kısa bir süre yakındaki daha yüksek hastane binasına kaçmak için yeterli zamanları olup olmadığını tartıştılar. Ancak sonunda bankanın çatısında kalmaya karar verdiler. Yuko o zaman kocasına "Güvende misin? Eve gitmek istiyorum." diye mesaj atmıştı.

Herkesten çok farklı! Nadir hastalığı nedeniyle alışılmışın dışındaki bir noktadan tuvaletini yapıp gazını çıkartıyorHerkesten çok farklı! Nadir hastalığı nedeniyle alışılmışın dışındaki bir noktadan tuvaletini yapıp gazını çıkartıyor

ÜÇ KAT BÜYÜKTÜ

iStock-613879888

Trajik bir şekilde, tsunami beklenenden üç kat daha büyük geldi. Bazı görgü tanıkları daha sonra bankacıların kaçmaya çalıştıklarını gördüklerini iddia ettiler. İçlerinden biri bir Facebook gönderisinde "Akıl almaz bir korkuyla merdivenleri tırmanmak zorunda kalan bankacıları her düşündüğümüzde boğazımız düğümleniyor. Soğuk hava, korkuları, umutsuzlukları ve pişmanlıkları." diye yazmıştı.

Amerikalı eski çavuşun cesur pozları sosyal medyayı salladı! Ordudaki görevinden istifa edince yeni kariyeri şaşırttıAmerikalı eski çavuşun cesur pozları sosyal medyayı salladı! Ordudaki görevinden istifa edince yeni kariyeri şaşırttı

VAZGEÇMEYECEK

eş

Öğrenilen her şeye rağmen Yasuo, eşini bulacağına dair inancından vazgeçmediğini söyledi. Sadık eş, 11 yıldır her hafta düzenli olarak eşini bulabilmek ümidiyle dalış yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkesten farklı! Başka yerden tuvaletini yapıp gaz çıkartıyorHerkesten farklı! Başka yerden tuvaletini yapıp gaz çıkartıyor
“Genç erkeklere müstehcen pozlarımı satıp emekliliğimi ödüyorum”“Genç erkeklere müstehcen pozlarımı satıp emekliliğimi ödüyorum”
Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!
Anahtar Kelimeler:
sadakat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tribünü birbirine kattı! Bir anda pantolonunu indirip...

Tribünü birbirine kattı! Bir anda pantolonunu indirip...

Bunu hep yapıyor! Sınırları zorlayan iç çamaşırlı poz

Bunu hep yapıyor! Sınırları zorlayan iç çamaşırlı poz

Dünyaca ünlü kahinin savaş tahmini gözyaşlarına boğdu

Dünyaca ünlü kahinin savaş tahmini gözyaşlarına boğdu

Canlı derste şoke oldular! Üvey babası soyunup...

Canlı derste şoke oldular! Üvey babası soyunup...

İlginizi Çekebilir

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.