Eşini tsunamide kaybetmişti! Tam 11 yıldır onu bulmak için dalış yapıyor

Yasuo Takamatsu'nun 47 yaşındaki Yuko Takamatsu, felaketten en çok etkilenen bölgelerden biri olan Onagawa'da kayboldu. Eşi Yasuo, dalış lisansı aldığı 2013 yılında dikkatini suya çevirmeden önce iki yılını karada karısını arayarak geçirdiğini söyledi.

SÖZ VERDİ

"Onunla bir yerde karşılaşacakmışım gibi dalıp gidiyorum" diye konuşan Yasuo hâlâ her hafta karısını arıyor ve 'bedeni hareket edebildiği sürece' de onu aramaya devam edeceğine söz verdiğini açıkladı. Yasuo, karısının, kendisine gönderdiği son mesajda eve gitmek istediğini söylediğini ve bunu gerçekleştirmeyi hayatının misyonu haline getirdiğini belirtti.

ÇATIYA TIRMANDI

Yuko, tsunami vurduğunda çalıştığı bankadaydı. Kaybolmadan önce ona ne olduğu hakkında edinilen bilgiler, meydana gelen depremin hasarını temizleyen bir grup işçiden biri olduğunu ve yöneticisi tarafından yaklaşan tsunami konusunda uyarıldığında çatıya tırmandığını gösteriyordu.

''EVE GİTMEK İSTİYORUM''

İşçiler altı metrelik bir dalga konusunda uyarılmıştı ve kısa bir süre yakındaki daha yüksek hastane binasına kaçmak için yeterli zamanları olup olmadığını tartıştılar. Ancak sonunda bankanın çatısında kalmaya karar verdiler. Yuko o zaman kocasına "Güvende misin? Eve gitmek istiyorum." diye mesaj atmıştı.

ÜÇ KAT BÜYÜKTÜ

Trajik bir şekilde, tsunami beklenenden üç kat daha büyük geldi. Bazı görgü tanıkları daha sonra bankacıların kaçmaya çalıştıklarını gördüklerini iddia ettiler. İçlerinden biri bir Facebook gönderisinde "Akıl almaz bir korkuyla merdivenleri tırmanmak zorunda kalan bankacıları her düşündüğümüzde boğazımız düğümleniyor. Soğuk hava, korkuları, umutsuzlukları ve pişmanlıkları." diye yazmıştı.

VAZGEÇMEYECEK

Öğrenilen her şeye rağmen Yasuo, eşini bulacağına dair inancından vazgeçmediğini söyledi. Sadık eş, 11 yıldır her hafta düzenli olarak eşini bulabilmek ümidiyle dalış yapıyor.

