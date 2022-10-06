Herkesten çok farklı! Nadir hastalığı nedeniyle alışılmışın dışındaki bir noktadan tuvaletini yapıp gazını çıkartıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio kentinde yaşayan Tierney Dumont 2018'de kolonunda bir fistül geliştirdi ve bu da dışkılamamasına ve gazı doğru yerden değil, anüsünden bir santimetre uzağından çıkmasına neden olmuştu. İdeal hayat tarzının bu olmadığını ancak zaman içinde sağlık sorunuyla yaşamaya alıştığını dile getiren Dumont, hastalığını öğrenen kişilerin büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

BAŞLANGIÇTA DURUMDAN UTANDI

29 yaşındaki kadın ilk olarak 2020 yılından hastalığının teşhisinden sonra yaşam kalitesini büyük ölçüde arttıran 20’den fazla cerrahi prosedür geçirdi. Başlangıçta hastalığından utandığını dile getiren Dumont, sağlık sorunlarından utanan insanlara ilham olmak için sosyal medyadan paylaşım yapmaya karar verdi.

Kızının doğumundan sonra sağlık sorununun ortaya çıktığını ifade eden Dumont, “Rektal fistülüm var ve aslında bu bağırsaklarımda bir delik anlamına geliyor. Doktorlar bunun nasıl ortaya çıktığını kesin olarak belirleyemese de kızımın doğumundan sonra oluştu. Gerçekten uzun, sinir bozucu ve çılgın bir yolculuktu.” dedi.

"ZAMANLA KENDİ YÖNTEMLERİMİ GELİŞTİRDİM"

Tuvaleti yapma ve gaz çıkartma konusunda zamanla kendi yöntemlerini geliştirdiğini ifade eden Dumont, “Bazn tabureye çıkıp uygun pozisyonumu bularak gaz çıkartıyordum. Kalçamın sol yanağında gizli bir tünel oluşturdum. Bu süreçte kendime dürüst ve açık davrandım ve hastalığımdan utanmaktan vazgeçtim. Hayatımı değiştiren bir deneyim oldu ve ideal bir yaşam tarzı olmasa da uyum sağlamayı öğrendim. İnsanlara hastalıklarıyla ve kendileriyle barışık olmaları için ilham vermek istiyorum” diye konuştu.



