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Sosyal medya fenomeninin kızı tepki gösterdi! “70 yaşındayım ve çıplak fotoğraflarımı satıyorum”

06.10.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan seksi fotoğraf ve videolarını satarka geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran 70 yaşındaki Michelle Hardenbrook isimli bir kadın kariyerinin ailesiyle arasında oluşturduğu gerginliği anlattı. Kendisini hala çok genç hissettiğini ve yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu ifade eden Hardenbrook’un itirafları herkesi şaşırttı.

Sosyal medya fenomeninin kızı tepki gösterdi! “70 yaşındayım ve çıplak fotoğraflarımı satıyorum”

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya platformunda seksi fotoğraf ve videolarını satarak popüler olmayı başaran 70 yaşındaki Michelle Hardenbrook isimli bir kadın hayallerinin peşindne giderek sosyal medya kariyerini başlattığını söyledi. Emekliliğinin tadını çıkartmak yerine engelli oğluna bakmak için kendisine yeni bir geçim kaynağı arayışına girdiğini söyleyen Hardenbrook 2020 yılında OnlyFans hesabı açtı. Özellikle gençlerden oluşan bir abone kitlesine sahip olduğunu dile getiren Hardenbrook ilk viral olan gönderisinin ardından ayda 30 bin sterlin (yaklaşık 627 bin 773 TL) kazanmaya başladı. Hardenbrook kazandığı paraya mutlu olmasına rağmen yeni mesleğinin aile üyeleriyle arasında soruna yol açtığını itiraf etti.

Sosyal medyadan yaptığı açıklama herkesi şaşırttı! “Havaalanında çıplak fotoğraflarımı rastgele adamlara gönderiyorum&quot;Sosyal medyadan yaptığı açıklama herkesi şaşırttı! “Havaalanında çıplak fotoğraflarımı rastgele adamlara gönderiyorum"

“BENİMLE KONUŞMUYOR”

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Yeni kariyerindeki başarısının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Hardenbrook, “Büyük bir başarı duygusu hissediyorum ama benim için üzücü olan kısmı bunu sevdiğim insanlarla paylaşamıyorum. Çünkü ailem benimle uzun süredir konuşmuyor. Onlara yaptığım işi anlatamıyorum. İki çocuğumu büyütmek benim için zordu ve her daim maddi sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldım. Ancak şimdi işler değişti. 70 yaşındayım ve çıplak fotoğraflarımı satıyorum” dedi.

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40’lı yaşlarında bulunan üç çocuğunun olduğunu dile getiren Hardenbrook, “Hepsinin kariyerim hakkında farklı fikirleri var. Oğlum bunun farkında ve onun için sorun değil. Çocuklarıma cinselliğim konusunda her zaman çok açık oldum. Kızım duruma fazlaca tepki gösterdi ve yıllardır benimle konuşmamayı seçti. Bu onun kaybı” diye konuştu.

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Bir diğer çocuğunun engelli olduğunu ve beraber yaşadıklarını ifade eden Hardenbrook, “Ne iş yaptığımı anlamıyor ama anlasa benimki bana destek olmayı seçerdi. Mutlu ve normal bir hayatım var. Halimden çok memnunum. İnsanların söylediklerini umursamıyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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