Eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocayla ilgili flaş gelişme!

Olay, 18 Temmuz 2017’de Ereğli ilçesinde meydana geldi. Fabrikada çalışan Sezai Özgür, boşanma davası açan 1 çocuk annesi eşi Yeliz Özgür’ün otomobilinin altına internetten araştırarak çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı bomba düzeneği yerleştirdi. Aynı fabrikada çalışan Yeliz Özgür, iş çıkışı evine gitmek için otomobiline bindiğinde görevlilerin bomba düzeneğini fark etmesiyle aracını durdurarak kaçtı. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldıktan sonra bomba imha uzmanı tarafından fünye ile bombayı patlatarak etkisiz hale getirdi. Tutuklanan Sezai Özgür hakkında 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Sezai Özgür'ün ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan beraatine karar verirken ‘silahla tehdit’ suçundan 4 yıl, ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yeliz Özgür’ün avukatı Mustafa Hayati Çalıcıoğlu, sanığın müvekkiline karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlediği gerekçesiyle bir üst mahkemeye itirazda bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen duruşmada Sezai Özgür'ün 'silahla tehdit’ suçunu değil ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlediğine karar vererek yerel mahkemenin kararını bozdu. Yeniden yargılanan Sezai Özgür, bu kez ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 14 yıl, ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sezai Özgür'ün avukatının itirazı sonucu dosya bu kez Yargıtay'a gönderildi.