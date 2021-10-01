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Eşinin kredi kartıyla kendisini baştan yarattı! Değişimi görenleri şaşkına çevirdi

01.10.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘Jlohomes518’ adıyla videolar yükleyen 37 yaşındaki Jennifer, estetik ameliyat sürecinden sonra yaşadığı dönüşümü anlatan bir paylaşım yaptı. Eşinin kredi kartını kullanarak karın germe, liposuction ve meme dikleştirmeyi içeren “mumya estetiği” prosedürünü yaptırdı. Sonuçları ise görenleri şaşırttı.

Eşinin kredi kartıyla kendisini baştan yarattı! Değişimi görenleri şaşkına çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yaşayan Jennifer isimli bir kadın son yıllarda trend haline gelen mumya estetiği ameliyatı oldu. Bu işlem için 15 bin sterlin (yaklaşık 180 bin TL) harcayan kadın, TikTok’ta değişimini gösterdi. 160 binden fazla izlenmeye ulaşan paylaşımda sosyal medya kullanıcıları değişim karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyedi.

BİNLERCE BEĞENİ TOPLADI

kapak estetik

Fazla kilolarından kurtulmak için diyet ve spor yaptığını ancak karın bölgesindeki sarkmayı bir türlü önleyemediğini ifade eden Jennifer, tek çare olarak ise estetiğe başvurduğunu açıkladı. İki fotoğraf arasında büyük bir fark olduğunu belirten kullanıcılar ise, “Harika görünüyor” diyerek destek yorumları yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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