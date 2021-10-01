Eşinin kredi kartıyla kendisini baştan yarattı! Değişimi görenleri şaşkına çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yaşayan Jennifer isimli bir kadın son yıllarda trend haline gelen mumya estetiği ameliyatı oldu. Bu işlem için 15 bin sterlin (yaklaşık 180 bin TL) harcayan kadın, TikTok’ta değişimini gösterdi. 160 binden fazla izlenmeye ulaşan paylaşımda sosyal medya kullanıcıları değişim karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyedi.

BİNLERCE BEĞENİ TOPLADI

Fazla kilolarından kurtulmak için diyet ve spor yaptığını ancak karın bölgesindeki sarkmayı bir türlü önleyemediğini ifade eden Jennifer, tek çare olarak ise estetiğe başvurduğunu açıkladı. İki fotoğraf arasında büyük bir fark olduğunu belirten kullanıcılar ise, “Harika görünüyor” diyerek destek yorumları yaptı.



