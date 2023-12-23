Eşinin ölümüyle sarsılmıştı! Elif Karlı kızını evlendirdi! Gelin çiçeğindeki detay duygulandırdı

Ünlü şarkıcı Elif Karlı eşi Ahmet Cengiz Karlı'nın ani ölümünden sonra sarsılmıştı. Zor günleri çocukları ile atlatmaya çalışan Elif karlı kayınvalide oldu. Karlı'nın kızı Ecen Naz Karlı bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Bulut Çatalsakal ile evlendi. Kızının nikahından paylaştığı karelerde vefat eden eşi Ahmet Cengiz Karlı'nın fotoğrafları dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Elif Karlı, 1993 yılında Cengiz Karlı ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evlilikten iki çocukları dünyaya geldi. Cengiz Karlı, geçtiğimiz ocak ayında tutuklu bulunduğu Tokat Cezaevi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti.

Alperen ve Ecen Naz adında iki çocuğu olan Elif Karlı'nın kızı Ecen Naz dün erkek arkadaşı Bulut Çatalsakal ile dünyaevine girdi. Elif Karlı paylaşımına, "Çocukluk arkadaşlığından, hayat arkadaşlığına... Ben bugün kızımın mürüvvetini gördüm. 2 pırlantam vardı. 3 oldu... Benim harika çocuklarım. Çok mutlu olun. Yolunuz, bahtınız, şansınız açık olsun." şeklinde yazdı.

Ecen Naz'nın gelin buketinde geçen ocak ayında vefat eden babası Cengiz Karlı'nın resimleri vardı. Elif Karlı gelin buketi görseline "Bak meleğim kızımız evlendi" şeklinde yazarak duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Yemek masasında Cengiz Karlı'nın resmi baş köşede duruyordu. Vefat eden eşi Cengiz Karlı'yı paylaşan Elif Karlı " "Tabii ki bizimlesin meleğim" notunu düştü.

Geçmişe özlem duyan Elif Karlı Instagram hesabında vefat eşinin fotoğraflarına da yer veriyor.

Eşinin ölüm haberi sonrası açıklama yapan Elif Karlı, "Eşim 2 gün önce ağır bir grip geçirdi. Zatürreden şüphelendik. Dün haftalık arama günüydü ve aramayınca korktum. Sabaha karşı 04.00 gibi cezaevinden telefon aldım. Telefonda beni alıştırarak Cengiz'in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini söylediler. En son geçen salı konuştum. 6 Ocak'ta da doğum günü vardı o zaman da görüşmüştüm. En son sesini duyduğumda çok iyiydi" ifadelerini kullanmıştı.







