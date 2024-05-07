Eşiyle arasında ekran sorunu mu oldu? 'Kenan İmirzalioğlu setleri yasakladı' iddialarına Sinem Kobal'dan olay yanıt

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren 2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımları adından söz ettiriyor.

'EŞİ SETLERİ YASAKLADI MI?'

Evliliğinin ardından uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Sinem Kobal hakkında eşiyle ekran sorunu yaşadığına dair iddialar gündeme geldi.

'Kenan İmirzalioğlu setleri yasakladı' şeklindeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Sinem Kobal ise hakkındaki bu iddialara noktayı koydu.

O İDDİALARA NOKTAYI KOYDU

Bir davete katılan Kobal 'Sette olmanızı eşiniz mi istemiyor?' sorusuna 'Tabii ki öyle bir şey yok, tamamen kızlar yüzünden. Peş peşe geldikleri için ara açıldı. Dijitalde bir dizinin çekimleri tamamlandı. Ana akım için de okumalar devam ediyor' yanıtı verdi.