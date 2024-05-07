MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eşiyle arasında ekran sorunu mu oldu? 'Kenan İmirzalioğlu setleri yasakladı' iddialarına Sinem Kobal'dan olay yanıt

Eşiyle arasında ekran sorunu mu oldu? 'Kenan İmirzalioğlu setleri yasakladı' iddialarına Sinem Kobal'dan olay yanıt

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.05.2024 07:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzaloğlu ile evlendikten sonra ekranlardan uzak bir hayat sürdüren oyuncu Sinem Kobal, son dönemde sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her gönderisi olay olan ünlü isim bu defa eşiyle arasında ekran sorunu olup olmadığına dair açıklamalarda bulundu. Kobal, 'Kenan İmirzalioğlu setleri yasakladı' iddialarına noktayı koydu.

Eşiyle arasında ekran sorunu mu oldu? 'Kenan İmirzalioğlu setleri yasakladı' iddialarına Sinem Kobal'dan olay yanıt

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren 2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımları adından söz ettiriyor.

'EŞİ SETLERİ YASAKLADI MI?'

Evliliğinin ardından uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Sinem Kobal hakkında eşiyle ekran sorunu yaşadığına dair iddialar gündeme geldi.

SİNEM KOBAL

'Kenan İmirzalioğlu setleri yasakladı' şeklindeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Sinem Kobal ise hakkındaki bu iddialara noktayı koydu.

SİNEM

O İDDİALARA NOKTAYI KOYDU

Bir davete katılan Kobal 'Sette olmanızı eşiniz mi istemiyor?' sorusuna 'Tabii ki öyle bir şey yok, tamamen kızlar yüzünden. Peş peşe geldikleri için ara açıldı. Dijitalde bir dizinin çekimleri tamamlandı. Ana akım için de okumalar devam ediyor' yanıtı verdi.

Yine kendini tutamadı! O isme olay sözler Yine kendini tutamadı! O isme olay sözler

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Met Gala 2024... Kim kıvrımlarıyla, JLO transparanıyla adından söz ettirdiMet Gala 2024... Kim kıvrımlarıyla, JLO transparanıyla adından söz ettirdi
Met Gala'nın en iddialısı! Önü ayrı arkası ayrı olayMet Gala'nın en iddialısı! Önü ayrı arkası ayrı olay
Yine kendini tutamadı! O isme olay sözler Yine kendini tutamadı! O isme olay sözler
Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zamda kapı bir kere daha kapandı!

Asgari ücrete ara zamda kapı bir kere daha kapandı!

"CHP'ye bomba transfer" diyerek duyurdu

"CHP'ye bomba transfer" diyerek duyurdu

''Senin matematik hocanın...''

''Senin matematik hocanın...''

Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürüp intihar etti

Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürüp intihar etti

Rıdvan Dilmen bu yıl ilk kez şampiyonu açık bir şekilde itiraf etti!

Rıdvan Dilmen bu yıl ilk kez şampiyonu açık bir şekilde itiraf etti!

Gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada maganda kurşunuyla vuruldu!

Gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada maganda kurşunuyla vuruldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.