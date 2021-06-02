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Eşiyle birlikte yaşadığı evde sevgilisi tarafından öldürülmüştü! 'İlişki sırası' cinayetinde yeni gelişme

02.06.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Gülyeşim Kavuştuk (41) hakkında, sevgilisi Önder Çelik'i (44) aynı evde yaşadığı eşi Seher Çelik ile ilişki sırası tartışması nedeniyle göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eşiyle birlikte yaşadığı evde sevgilisi tarafından öldürülmüştü! 'İlişki sırası' cinayetinde yeni gelişme

Başkent’te Önder Çelik, 16 Aralık 2020'de 2 çocuğunun annesi Seher Çelik ve sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk ile birlikte yaşadığı Pursaklar Ayyıldız Mahallesi, Mithatpaşa Sokak’taki evinde göğsünden bıçaklandı. Eşinin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çelik, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Çelik'i, eşi Seher ile birlikte yaşadığı sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk'un öldürdüğü belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan Gülyeşim Kavuştuk, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"SEHER'İN ODASINA GİDİNCE ÖFKELENDİM"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmanın ardından Gülyeşim Kavuştuk hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede ifadesine yer verilen 2 çocuk annesi Gülyeşim Kavuştuk, Çelik ile yaklaşık 12 yıllık ilişkileri olduğunu belirterek, "Çelik'in eşi Seher ilişkimizi öğrenince eşime söyledi. Ben de boşanmak zorunda kaldım. Sonra üçümüz birlikte yaşamaya başladık. Olay gecesi, uyuşturucu kullandıktan sonra Önder'e birlikte olmak istediğimi söyledim. Önder, eşi Seher ile birlikte olduktan sonra yanıma geleceğini söyledi. Sonra Önder ile birlikte yürüyüşe çıktık. Bana ilişki konusunda söz verdi. Eve döndüğümüzde odasına gidip uyumak istediğini söyledi. Bu sırada Seher de 'Ben de Önder ile birlikte olmak istiyorum' dedi. Önder’in odasına girip kapıyı arkadan kilitledim. Seher kapıyı zorlayınca, 'ayağım acıdı' diye bağırması üzerine Önder bana yumrukla vurdu. Önder daha sonra odadan çıkarak Seher'in odasına gitti. Ben de öfkelenerek mutfağa giderek ekmek bıçağını alarak salonda beklemeye başladım. Önder geldiğinde korkutmak amaçlı bıçağı havaya kaldırdım. Sonra tekrar mutfağa gittiğimde bıçağın üzerinde kan gördüm. Uyuşturucunun etkisiyle tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. En son Önder’in yerde yattığını hatırlıyorum. Evden çıkıp Pursaklar Polis Merkezi’ne giderek teslim oldum" diye konuştu.

"EŞİMİ ÇOK SEVDİĞİM İÇİN KABUL ETTİM"

Şikayetçi Seher Çelik ise 19 yıldır evli olduğunu, 2 çocuğunun babası Önder Çelik’in, Gülyeşim Kavuştuk ile ilişkisini öğrendikten sonra eşini çok sevdiği için bırakamadığını ve bir süre sonra eşi ve sevgilisiyle birlikte yaşamayı kabul ettiğini söyledi. Olay gecesi ise Gülyeşim Kavuştuk’un ilişkiye girme tartışması sonrası eşini öldürdüğünü, şikayetçi olduğunu söyledi. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapora da yer verilen iddianamede Önder Çelik’in, göğüs bölgesine aldığı bir bıçak darbesiyle öldüğünün belirlendiği anlatılarak, şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık Gülyeşim Kavuştuk, iddianameyi kabul eden Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
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