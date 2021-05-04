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Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

04.05.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Nazım K. (51), çıkan tartışma sonucu oğlu Güven K.(31) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Annesi Münevver K.(49) ile birlikte gözaltına alınan Güven K.'nin babası ile eşi arasında bir ilişkisi olduğundan şüphelenerek evine ses kayıt cihazı yerleştirdiği belirtildi.

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Olay, gece yarısı Ergene'nin Yeşiltepe Mahallesi Gurbet Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede poğaça dükkanı bulunan 2 çocuk babası Güven K., iddiaya göre, eşinin kendisini aldattığından şüphelenince eve gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdi. Kayıtları dinleyen Güven K. eşi ile babası Nazım K.'nin sık sık konuştuklarını belirledi. Eşi ile babasının arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Güven K., bu nedenle boşanma davası açmaya hazırlanırken, dün gece aynı apartmanda yaşayan fabrika işçileri anne ve babasının dairesine gitti.

Güven K. ile babası arasında ses kayıları nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, anne Münevver K da tartışma katıldı. Çıkan kavgada Güven K., eline geçirdiği bıçakla babasını bıçakladı. Nazım K., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nazım K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Nazım K.'nin cansız bedeni Ergene Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Güven K. ile annesi Münevver K.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne- oğul, Çorlu ilçesinde adliyeye sevk edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Tekirdağ
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