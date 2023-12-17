Eski aşkı Umut Evirgen evlenirken yaptığı paylaşım olay olmuştu! Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu

Serenay Sarıkaya eski aşkı Umut Evirgen evlenirken bomba bir paylaşım yapmıştı.

Eski sevgilisi Umut Evirgen'in ile oyuncu Alina Boz’un evlendiği akşam katıldığı bir etkinlikte ruj sürerken çektiği videosunu 'Dünya yanarken ben' notuyla sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Serenay Sarıkaya’nın bu hareketi çok konuşulmuştu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya'dan günler sonra konuyla ilgili açıklama geldi.

Konuya ilgili sorulara da açıklık getiren Serenay Sarıkaya, "Çok yanlış anlaşıldım, onunla bir alakası yok" ifadelerini kullandı.





