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  4. Eski aşkı Umut Evirgen evlenirken yaptığı paylaşım olay olmuştu! Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu

Eski aşkı Umut Evirgen evlenirken yaptığı paylaşım olay olmuştu! Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu

17.12.2023 11:18 | Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya Umut Evirgen ile yaşadığı kısa süreli aşkla çok konuşulmuştu. Hatta geçtiğimiz haftalarda Boz ile evlenmeden kısa süre önce Evirgen'in bir fotoğrafı beğenmesi olay olmuştu. Ardından güzel oyuncu da düğün sırasında bomba bir paylaşıma imza attı. İşte o paylaşıma dair ise ilk kez konuştu...

Serenay Sarıkaya eski aşkı Umut Evirgen evlenirken bomba bir paylaşım yapmıştı.

Eski sevgilisi Umut Evirgen'in ile oyuncu Alina Boz’un evlendiği akşam katıldığı bir etkinlikte ruj sürerken çektiği videosunu 'Dünya yanarken ben' notuyla sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Serenay Sarıkaya’nın bu hareketi çok konuşulmuştu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya'dan günler sonra konuyla ilgili açıklama geldi.

Eski aşktan düğünün önüne geçen paylaşım Eski aşktan düğünün önüne geçen paylaşım

Konuya ilgili sorulara da açıklık getiren Serenay Sarıkaya, "Çok yanlış anlaşıldım, onunla bir alakası yok" ifadelerini kullandı.

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