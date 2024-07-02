HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eski belediye başkanı, silahla vurularak öldürüldü! O anların görüntüsü kan dondurdu

Eski belediye başkanı, silahla vurularak öldürüldü! O anların görüntüsü kan dondurdu

02.07.2024 18:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan tartışma kanlı bitti. Silahlı kavgada eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi yakalanırken, 1 kişi aranıyor. Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı.

Eski belediye başkanı, silahla vurularak öldürüldü! O anların görüntüsü kan dondurdu

Eski belediye başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti. Olay, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ardeşen ilçesine bağlı eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz (56) ile H.K. isimli şahıs arasında bir iş yerinde tartışma çıktı. Büyüyen tartışma caddeye taşınarak silahlı kavgaya dönüşdü. H.K. isimli şahıs belinden çıkardığı silah ile eski Belediye Başkanı Naci Aytemiz'e ateş etti.

AW238729_04

BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Dizlerinin üzerine çöken Aytemiz olay yerinde bulunan bir başka vatandaş tarafından tutulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytemiz bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi yakalanırken, 1 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yeni bakanlar Kurum ve Memişoğlu da katıldı! İşte masadaki konularCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yeni bakanlar Kurum ve Memişoğlu da katıldı! İşte masadaki konular
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yarın görüşecekCumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yarın görüşecek
Yine bir orman yangını... Soruşturma açıldı Yine bir orman yangını... Soruşturma açıldı
Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı eski
En Çok Okunan Haberler
SGK uzmanı en düşük memur maaşını açıkladı

SGK uzmanı en düşük memur maaşını açıkladı

Maça saatler kala Avusturya'nın antrenmanını ifşa ettiler!

Maça saatler kala Avusturya'nın antrenmanını ifşa ettiler!

Hindistan'da 'Ölüm ayini'... İzdiham katliama yol açtı: 87 ölü!

Hindistan'da 'Ölüm ayini'... İzdiham katliama yol açtı: 87 ölü!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yeni bakanlar Kurum ve Memişoğlu da katıldı! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yeni bakanlar Kurum ve Memişoğlu da katıldı! İşte masadaki konular

Siyasi parti lideri salondan çıkarıldı! İkinci duruşmada ortalık karıştı

Siyasi parti lideri salondan çıkarıldı! İkinci duruşmada ortalık karıştı

Arap iş insanları yemek sırasında kabus yaşadı! "Arap marap anlamam ben"

Arap iş insanları yemek sırasında kabus yaşadı! "Arap marap anlamam ben"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.