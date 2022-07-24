Eski erkek arkadaşından kurtulmak için her yerden engelledi! Onun bulduğu yol ise korkunçtu

Tiktok kullanıcısı Julia Carlisle, eski sevgilisinin onunla iletişime geçmeye çalışmasından bıkmıştı. Bu durumdan kurtulmak için onu her yerden engelleyen genç kadın, sonunda rahat bir nefes almak için yatağına uzandığında başına gelen şey karşısında şoke oldu. Bu hikayeyi sosyal medyasında paylaşan Julia, gönderisiyle viral oldu.

ŞAŞIRDI

Engellemenin işe yarayacağını ve eski sevgilisinin aramalarından ve mesajlarından kurtulacağını düşünerek yatağına uzanan genç kadın birden yazıcısının çalışmaya başladığını fark etti. Garip olan şuydu ki herhangi bir şey yazdırmamıştı.

''TELEFONA CEVAP VER''

Kalkıp ne olduğuna baktığında gördüğü şey karşısında şoke oldu. Yazıcıdan çıkan kağıtta büyük harflerle ''Telefona cevap ver'' yazılıydı. Anlaşılan o ki eski sevgilisi evinin kapısına kadar gelmiş ve evin wifi ağına bağlanarak yazıcıyı kullanmıştı.

''POLİSİ ARARDIM''

Julia, bu hikayeyi anlattığı gönderisiyle büyük ilgi topladı. Bazı kullanıcılar bu hareketi çok tatlı buldu ancak bazıları da bunun çok fazla olduğunu düşündüklerini belirttiler ve böyle bir durumda yapacakları şeyin polisi aramak olacağını söylediler.

