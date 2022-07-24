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Eski erkek arkadaşından kurtulmak için her yerden engelledi! Onun bulduğu yol ise korkunçtu

24.07.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir TikTok kullanıcısı, ayrıldıktan sonra her yerden engellediği erkek arkadaşının ona ulaşmak için kullandığı korkutucu yöntemi sosyal medya hesabında paylaştı. Genç adamın eski sevgilisine ulaşmak için kullandığı yöntem kimilerini ürkütürken, kimileri tarafından da sevimli bulundu.

Eski erkek arkadaşından kurtulmak için her yerden engelledi! Onun bulduğu yol ise korkunçtu

Tiktok kullanıcısı Julia Carlisle, eski sevgilisinin onunla iletişime geçmeye çalışmasından bıkmıştı. Bu durumdan kurtulmak için onu her yerden engelleyen genç kadın, sonunda rahat bir nefes almak için yatağına uzandığında başına gelen şey karşısında şoke oldu. Bu hikayeyi sosyal medyasında paylaşan Julia, gönderisiyle viral oldu.

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ŞAŞIRDI

RAHAT

Engellemenin işe yarayacağını ve eski sevgilisinin aramalarından ve mesajlarından kurtulacağını düşünerek yatağına uzanan genç kadın birden yazıcısının çalışmaya başladığını fark etti. Garip olan şuydu ki herhangi bir şey yazdırmamıştı.

''TELEFONA CEVAP VER''

YAZI

Kalkıp ne olduğuna baktığında gördüğü şey karşısında şoke oldu. Yazıcıdan çıkan kağıtta büyük harflerle ''Telefona cevap ver'' yazılıydı. Anlaşılan o ki eski sevgilisi evinin kapısına kadar gelmiş ve evin wifi ağına bağlanarak yazıcıyı kullanmıştı.

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''POLİSİ ARARDIM''

Julia, bu hikayeyi anlattığı gönderisiyle büyük ilgi topladı. Bazı kullanıcılar bu hareketi çok tatlı buldu ancak bazıları da bunun çok fazla olduğunu düşündüklerini belirttiler ve böyle bir durumda yapacakları şeyin polisi aramak olacağını söylediler.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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