Eski eşe yine gönderme! Merve Şarapçıoğlu yeni sevgilisini överken...

Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu geçtiğimiz haftalarda "Evliyken Berk, şimdiki eşi ile birlikteydi. Ben bu olayı fark edince boşanmak istedim" yönünde açıklamada bulunmuştu. 2020'de olaylı bir şekilde boşanan avukat Merve Şarapçıoğlu kalbini

iş insanı Mehmet Yahya'ya kaptırdı.

Sevgilisini överken eski eşine gönderme yapan ünlü avukat "Kabus gibi bir dönemimde girdi hayatıma. Enerjisini eksik etmeden, duruşunu hiç bozmadan tüm kalbiyle yanımda duran 'adam'... Hayatıma insan alırken adamlığın gerçek anlamını

bilmiyormuşum meğer. Kalpten değer görüp sevilmeyi Memo ile öğrendim" dedi.

Merve Şarapçıoğlu konuşmasının devamında ise "Duygusal anlamda yerlerde sürünürken, yargılama aşamasında yapmadığım şeylerle herkes tarafından yaftalanırken, hıçkıra hıçkıra gece gündüz durmadan ağlarken, bedeli ne olursa olsun bir saniye yalnız bırakmadı beni. Bana inanmaktan hiç vazgeçmedi. Her damla

gözyaşımı kendi derdini yok sayıp sildi şefkatle" dedi.

