Eski eşi 2 bin lira için beyzbol sopasıyla dövmüştü! Genç kadın dehşet anlarını anlattı

Eşinin daha önce de seyir halindeki aracını sıkıştırarak kaza yapmasına sebep olduğunu iddia eden Efsun Habiboğlu, “Eski eşimle 3.5 yıl evli kaldık. Yaklaşık bir yıldır kendisinden ayrıyız. Beni darp ettiği için ayrıldık kendisiyle. Beni arayıp borç para istedi. Ben de veremeyeceğimi söyledim. Bu sefer kendisi beni tehdit etmeye başladı. ‘Bacaklarını kıracağım, seni yaşatmayacağım, nereye gidersen bulacağım’ gibi şeyler söylemeye başladı. Daha sonra evimin önüne geldiğimde kendisi aracı ile beni bekliyordu. Ben de durmadım devam ettim. Beni takip ederek trafikte sıkıştırıp bariyerlere çarpmama sebep oldu” dedi.

"HÜNGÜR HÜNGÜN AĞLAMAYA BAŞLADIM"

Kazanın şoku ve korkudan ağlamaya başladığını ifade eden Habiboğlu, “Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Polis aradım, karakola gelmem gerektiğini söylediler. Arabanın kapısı kilitli olduğu için bana ulaşamadı, arabamı çarptığımı görünce gülerek uzaklaştı. Kızımı gitmiş ablamdan almış, çalıştığım zamanlarda kızımı ablama bırakıyorum. Ablam söyleyince ben de karakola gittim. Kızımı aldığını, beni tehdit ettiğini ve borç para istediğini, kaza yapmama sebep olduğunu söyleyip şikayetçi oldum. Bir iki saat sonra eve gittim. Korkumdan hemen gidemedim. Bir iki saat sonra eve gittim” diye konuştu.

"ACIDAN NEFES ALAMADIM GERÇEKTEN ÖLDÜM ZANNETTİM"

Olayın ardından ablasına iftara giderken eski eşinin pusu kurarak kendisini darp ettiğini anlatan Efsun Habiboğlu, “Ablamla karşılıklı oturuyoruz. İftar saati ablama geçerken çöp attım, arkama döndüm pusu kurmuş kendisi, beni bekliyor. Elinde beyzbol sopasına benzer bir sopa ile saklandığı yerden çıktı, bana doğru koşmaya başladı. ‘Yapmaz heralde’ dedim, baktım bayağı şiddetli koşunca elimdekileri bıraktım, kendimi koruma pozisyonuna aldım. Bir vuruyor, iki vuruyor. Acıdan nefes alamadım, gerçekten öldüm zannettim. O sıra tek aklıma gelen kızım oldu. Komşuların sesini duyunca, elimde telefonum, evimin anahtarı, arabamın anahtarı onları benden zorla çekiştirerek aldı. Yürüyerek uzaklaştı” şeklinde konuştu.