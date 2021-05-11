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  4. Eski koca boşandığı genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darp etti

Eski koca boşandığı genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darp etti

11.05.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir çocuk annesi 29 yaşındaki E.H., 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında beyzbol sopasıyla acımasızca darp edildi. Darp anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.Ş. adlı şahıs, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.H.'den 2 bin TL borç istedi. E.H.'nin olumsuz cevap vermesi üzerine telefondan hakaretler savuran G.Ş, 4 gün sonra eski eşinin evinin önüne gitti. Bir süre bekleyen G.Ş., çöp atmak için dışarı çıkan E.H.’yi beyzbol sopasıyla acımasızca darp etmeye başladı. Dakikalarca eski eşini beyzbol sopası darp eden G.Ş., E.H.’ye hakaretler savurarak olay yerinden uzaklaştı. Genç kadının darp edildiğini görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla E.H. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan G.Ş. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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DARP ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bir binanın güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde, çöp atmaya çıkan E.H., elinde beyzbol sopası ile eski eşinin kendisine doğru ilerlediğini görünce kendini yere bırakıyor. Hızla yaklaşan G.Ş. ise yere düşen E.H.’yi acımasızca darp etmeye başlıyor. Dakikalarca süren darp sonrasında G.Ş., elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaşıyor. Durumu gören vatandaşlar ise darp edilen genç kadının yardımına koşuyor. Görüntülerde E.H.’nin elindeki çöpü attığı andan sonra yanına koşarak gelen şahısın E.H.’yi darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

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kadına şiddet Kocaeli

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