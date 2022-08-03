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Eski eşi İzzet Antebi'nin Çağla Şıkel'le yasak ilişki yaşadığını iddia eden Didem Sarı'nın sevgilisi evli çıktı

03.08.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşi İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlarını ifşa ederek tepki gösteren Didem Sarı'nın bir süredir birlikte olduğu sevgilisi evli çıktı. Sarı'nın sık sık romantik pozlarını paylaştığı sevgilisinin daha önce cinayet suçundan cezaevine girdiği tiyatro sanatçı Kaya Akarsu'nun oğlu olduğu öğrenildi.

Eski eşi İzzet Antebi'nin Çağla Şıkel'le yasak ilişki yaşadığını iddia eden Didem Sarı'nın sevgilisi evli çıktı

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, iş insanı İzzet Antebi'yle sevgili olmuş ve bu ilişkinin ardından Antebi'nin eski eşi Didem Sarı'dan çok konuşulan bir hamle gelmişti. Didem Sarı, İzzet Antebi'nin geçen yıl henüz kendisinden boşanmadan Çağla Şıkel'le aşk yaşamaya başladığını öne sürmüş ve mesajlarını ifşa etmişti. Antebi ise Çağla Şıkel'le yazışmalarının boşanmanın ardından gerçekleştiğini ve hiçbir zaman bir ilişki yaşamadıklarını belirtti. İfşa olayının arından Didem Sarı'nın özel hayatıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

SEVGİLİSİ EVLİ ÇIKTI

Öte yandan İzzet Antebi, Didem Sarı'nın ismini açıklamadığı yeni sevgilisinden de kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayetçi olunan yeni sevgiliyle ilgili dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Sosyetik Didem Sarı'nın sık sık mangal partisinden paylaşım yaptığı sevgilisinin cinayet suçundan cezaevinde yattığı ve Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Kaya Akarsu'nun oğlu Kayacan Akarsu olduğu öğrenildi. Üstelik Kayacan Akarsu'nın güzellik uzmanı Selen A. ile evli olduğu olduğu da öğrenildi.

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"CİNAYETTEN CEZAEVİNDE YATTI"

Kayacan Akarsu'nun boşanma aşamasında olduğunu Selen A. en son nisan ayında görüştüğü Akarsu'nun Didem Sarı'yla aşk yaşadığını bugün arkadaşlarının uyarısıyla gördüğünü açıkladı.

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"RESMİ OLARAK EVLİ OLDUĞUM KOCAMLA BİRLİKTE"

Birsen Altundaş'a açıklama yapan isim; "2018 yılından beri evli olduğum ve boşanıp kurtulmaya çalıştığım adamın Didem Sarı'yla beraber olduğunu öğrenince şoke oldum. Didem Sarı, Çağla Şıkel'in eski eşiyle mesajlarını ifşa etmiş ama kendisi de şu an benim hala resmi olarak evli olduğum adamla beraber… Kendisine beni bu büyük yükten ve beladan kurtardığı için teşekkür eden bir de mesaj attım ama bu adam çok tehlikeli… Cinayetten cezaevinde yattı, bir sürü zararlı alışkanlıkları var. Benim bütün mal varlığımı sıfırladı. Ayağında bana uyguladığı şiddetten dolayı elektronik kelepçe var. Bu adamın gerçek yüzünü herkes bilsin diye bu açıklamayı yaptım."

Eski eş Didem Sarı'dan ifşa iddiası! Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'nin yazışmaları ortaya çıktıEski eş Didem Sarı'dan ifşa iddiası! Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'nin yazışmaları ortaya çıktı


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Çağla Şıkel izzet antebi
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