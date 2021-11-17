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Yakın arkadaşının doğumuna girdi, bebeğin babası kocası çıktı! "Doğum lekesini görünce..."

17.11.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşanan bir olay duyanları adeta şaşkına çevirdi. Yakın kız arkadaşının doğumuna giren kadın, doğan bebeği görünce dünyası başına yıkıldı. Çünkü dünyaya gelen bebekteki doğum lekesi, eşi ve eşinin tüm ailesinde bulunan özel bir izdi. İşte ilginç olayın tüm ayrıntıları!

Yakın arkadaşının doğumuna girdi, bebeğin babası kocası çıktı! "Doğum lekesini görünce..."

ABD'nin Arizona eyaletinde en yakın kız arkadaşlarından birinin doğumuna giren Hailey Custer adındaki kadının yaşadıkları filmleri aratmayacak türden bir hikaye.

28 yaşındaki Hailey Custer ve 36 yaşındaki eşi Travis Bowling'in mutlu bir evliliği ve 4 çocukları vardı.

Genç kadın en yakın arkadaşlarından birinin doğumuna girdi, ona yardımcı olmak için tüm süreç boyunca da yanında olmaya devam etti. Ancak bebeğin doğum lekesini gören kadın hayatının şokunu yaşadı.

"Arkadaşımın evsiz kaldığını ve hamile olduğunu öğrendim. Ve ona ulaştım. Yardımıma ihtiyacı olduğunu hissetmiştim" diyen Hailey, doğumdan sonra eve döndüklerinde bebeğin üzerini değiştirirken ensesindeki doğum lekesini fark ettiğini anlattı.

"Bir şey aradığımdan değil, bebeği döndürdüğüm zaman gözüme çarptı" ifadelerini kullanan Hailey, "Yanımda duruyordu. Arkadaşımın yüzüne baktım. hiçbir şey söyleyemedi ve başını önüne eğdi. O anda gerçek olduğunu anladım" dedi.

DOĞUM LEKESİ OLDUKÇA BELİRGİN

Bebekteki Doğum Lekesi Hailey'nin kocasında ve ailesinin geri kalanında da olan, oldukça belirgin ve başka bir doğum lekesiyle karıştırılamayacak kadar özel bir iz. Hailey bu lekeyi görür görmez kocasının ve yakın arkadaşının yaşadığı ilişkiyi ve doğan bebeğin kocasından olduğunu anladı. Yaşadığı şoku atlatmaya çalışan talihsiz kadın arkadaşını affettiğini ve çocuklarının hatırına onunla görüşmeye devam edeceğini açıkladı.

6 YILDA 30 KADINLA ALDATMIŞ

Yaşananlardan sonra kocası hakkında araştırma yapan genç kadın, eşinin kendisini 6 yıllık evlilikleri boyunca en az 30 kadınla aldattığını, kocasının kendinden ve arkadaşından başka iki kadından daha çocuk sahibi olduğunu öğrendi.

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