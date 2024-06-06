Eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya'dan sessiz sedasız ayrılmıştı! Yasemin Kay Allen ayrılık sebebi sorulunca...

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Allen, Erdal Kaya ile birlikteliğini sosyal medya üzerinden de paylaşıyordu.

AŞK KISA SÜRDÜ

Aşk dolu karelerini karelerini takipçileri ile paylaşmaktan çekinmeyen Allen sevgilisinden sessiz sedasız ayrıldı. İkili, birbirilerini takip etmeyi bıraktı ve fotoğraflarını da kaldırdı.

AYRILIK SEBEBİ SORULUNCA...

Yasemin Kay Allen'e ayrılık sebebi sorulunca ünlü oyuncu biraz gerildi ve soruları yanıtsız bırakmak istedi. Israrlı soruların üzerine Yasemin Allen 'Bu konuyla ilgili konuşmasak olur mu? Belki daha sonra' yanıtını verdi.





