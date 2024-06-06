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  4. Eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya'dan sessiz sedasız ayrılmıştı! Yasemin Kay Allen ayrılık sebebi sorulunca...

Eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya'dan sessiz sedasız ayrılmıştı! Yasemin Kay Allen ayrılık sebebi sorulunca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.06.2024 09:15
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Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisine 'Dora' karakteri ile dahil olan Yasemin Allen son dönemde özel hayatıyla gündemde. Eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile aşk yaşayan ünlü ismin aşkı kısa sürdü. Sevgilisinden sessiz sedasız ayrılan ünlü oyuncu ayrılık sebebi sorulunca çok gerildi.

Eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya'dan sessiz sedasız ayrılmıştı! Yasemin Kay Allen ayrılık sebebi sorulunca...

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Allen, Erdal Kaya ile birlikteliğini sosyal medya üzerinden de paylaşıyordu.

yasmin allen

AŞK KISA SÜRDÜ

Aşk dolu karelerini karelerini takipçileri ile paylaşmaktan çekinmeyen Allen sevgilisinden sessiz sedasız ayrıldı. İkili, birbirilerini takip etmeyi bıraktı ve fotoğraflarını da kaldırdı.

yasemin

AYRILIK SEBEBİ SORULUNCA...

Yasemin Kay Allen'e ayrılık sebebi sorulunca ünlü oyuncu biraz gerildi ve soruları yanıtsız bırakmak istedi. Israrlı soruların üzerine Yasemin Allen 'Bu konuyla ilgili konuşmasak olur mu? Belki daha sonra' yanıtını verdi.

Vitrin


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yasemin kay allen
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