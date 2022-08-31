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Eski futbolcu Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç yakalandı! Kocasını öldürtmek için tetikçi tutmuştu

31.08.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç’ın, kendisini öldürtmek için Baycan Şenürek’i ikinci tetikçi olarak tuttuğunu iddiasıyla yargılanmıştı. Biri kesinleşmiş hapis cezası, toplam 6 suçtan yakalama kararı olan Sarnıç, bugün yakalanarak gözaltına alındı.

Eski futbolcu Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç yakalandı! Kocasını öldürtmek için tetikçi tutmuştu

Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan yaklaşık 2.5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşandı.

Boşanma süreci devam ederken Sarnıç, Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'i arayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu. Avukat Sadıkahmet, Sarnıç'tan şikayetçi oldu.

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6 FARKLI SUÇTAN YAKALAMA KARARI

Hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarında dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince yakalama kararı çıkarıldı.

Sarnıç, Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 6 farklı suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

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Emre Aşık Yağmur Sarnıç anne çocuğun
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