Eski futbolcu yeni fenomen! Duştan yeni çıkıp bornozuyla paylaştı... Kendi sansürünü kendisi duyguladı

Millwall ve Charlton Athletic takımlarının formalarını terleten eski futbolcu o internete görüntülerinin sızmasının ardından futbol kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Forma giydiği takımlarda sık sık disiplinsiz davranışlar sergilediği için kulüplerle yollarını ayırmak zorunda kalan Wright futbol kariyerini OnlyFans’la değiştirdi. OnlyFans hesabını açmasının sonrasında Instagram’daki takipçisi sayısı bir anda fırlayan Wright sosyal medya hesaplarından cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak güzel isim bornozuyla çekilen bir gönderisini yayınladı.

SANSÜRÜ KENDİ KENDİSİNE YAPTI

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Wright aynanın karşısına bornozuyla geçti. Bornozunun içinden göğüslerinin görünmesi üzerine bu kısmı bulanıklaştırmayı tercih eden Wright’in paylaşımı hayranlarının kalp atışlarını hızlandırmaya yetti.



