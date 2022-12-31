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Eski futbolcu yeni fenomen! Duştan yeni çıkıp bornozuyla paylaştı... Kendi sansürünü kendisi duyguladı

31.12.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin ünlü kadın futbolcuları arasında kabul edilen Madelene Wright, futbol kariyerini bırakarak sosyal medya fenomenliğine yöneldi. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasında kendisine hesap açan Wright, cesur paylaşımlarıyla bir anda popüler oldu. Son olarak sosyal medyadan bornozuyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Wright göğüsleri gözükünce kendi sansürünü kendisi uyguladı.

Eski futbolcu yeni fenomen! Duştan yeni çıkıp bornozuyla paylaştı... Kendi sansürünü kendisi duyguladı

Millwall ve Charlton Athletic takımlarının formalarını terleten eski futbolcu o internete görüntülerinin sızmasının ardından futbol kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Forma giydiği takımlarda sık sık disiplinsiz davranışlar sergilediği için kulüplerle yollarını ayırmak zorunda kalan Wright futbol kariyerini OnlyFans’la değiştirdi. OnlyFans hesabını açmasının sonrasında Instagram’daki takipçisi sayısı bir anda fırlayan Wright sosyal medya hesaplarından cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak güzel isim bornozuyla çekilen bir gönderisini yayınladı.

SANSÜRÜ KENDİ KENDİSİNE YAPTI

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Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Wright aynanın karşısına bornozuyla geçti. Bornozunun içinden göğüslerinin görünmesi üzerine bu kısmı bulanıklaştırmayı tercih eden Wright’in paylaşımı hayranlarının kalp atışlarını hızlandırmaya yetti.

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sosyal medya bornoz

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