OnlyFans modeli Lottie Moss’tan şaşırtan cinsellik itirafı! “Üçlü ilişkide katı kurallarım var”

Lottie Moss , OnlyFans'a geçişinin kapağını kaldırdı ve kameralar kapalıyken özel hayatıyla ilgili bazı hikayeler de yayınladı. 1990’lı yıllar ün kazanan 48 yaşındaki üvey kız kardeşi Kate Moss’un izinden geiden Lottie, 13 yaşından beri modellik yapıyor. İngiltere’de yaşayan Moss, 24 yaşında rotasını değiştirerek OnlyFans hesabını açtı. OnlyFans hesabından seksi fotoğraflarını ve videolarını satarak para kazanan Moss, Call Her Daddy podcast'inde yeni çalışma alanını eğlenceli bulduğunu söyledi. Moss aynı zamanda özel yaşamına ilişkin samimi itiraflarda bulunarak üçlü ilişkiden hoşlandığını ancak belli kuralları olduğunu dile getirdi.

UYULMASI GEREKEN KURALLARI ANLATTI

Çiftlerin sadece yeni bir heyecan deneyimlemek için üçlü ilişkiyi tercih ettiklerini ifade eden Moss, “Üçlü ilişkilerde katı kurallarım var. İlişkilerimde her zaman bir başka biseksüel ya da panseksüel bir kadın ve bir erkek oluyor. Kadınlardan hoşlanmayan biriyle üçlü ilişki yaşamak dünyanın en zor şeyi olabilir. Onları duruma başkalarının zoruyla dahil olduğunu düşünüyorum” dedi.



