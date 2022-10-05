Eski futbolcu Metin Tekin'in oğlu genç kızların sevgilisi oldu! Bir Peri Masalı dizisiyle ekrana kilitledi

1997 doğumlu olduğu bilinen 25 yaşındaki oyuncu Tarık Emir Tekin, FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bir Peri Masalı dizisiyle izleyicileri ekrana kilitledi.

ESKİ FUTBOLCU METİN TEKİN'İN OĞLU GENÇ KIZLARIN SEVGİLİSİ OLDU!

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden olan futbolcu Metin Tekin ile şimdilerde Yasak Elma'da rol alan Şevval Sam'ın oğlu olan Tarık Emir Tekin, geçtiğimiz aylarda Sadakatsiz dizisinde gösterdiği performansla çokça beğenilmişti.

Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile aynı projede yer alan Tarık Emir Tekin, dizide Tekirdağ’da yaşayan bir ailenin istenmeden dünyaya gelen çocuğunu canlandırmıştı.

Müzikle ilgilenen içine kapanık bir çocuğu canlandıran ünlü oyuncu, öfke patlamaları yaşadığı karakteriyle dikkat çekmişti.

Tekin, bu kez FOX TV'de yayınlanan Bir Peri Masalı'nda Onur Köksal karakterine hayat veriyor. Varlıklı Köksal ailesinin yakışıklı ve biricik oğlunu canlandıran genç oyuncu, dizide Türkiye’nin gözde zengin bekarlarından birisi olarak tanıtılıyor.

OYUNCULUĞUYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

İlk görüşte Zeynep karakterine aşık olan isim, yakışıklılığı ve oyunculuğuyla daha ilk bölümden dikkatleri üzerine çekti.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Tarık Emir Tekin hakkında sosyal medya kullanıcıları da pek çok yorumda bulunarak genç ismin oyunculuğuna övgüler yağdırdı.





