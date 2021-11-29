Eski gelinine 'yılan' demişti! Ümmü Gülsüm Balaban hakkında bomba iddia!

Survivor'dan döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, adadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Evliliğe yeşil ışık yakan İlayda Şeker'in, İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban ile düğün alışverişine çıktığı iddia edildi. Sosyal medyayı sallayan fotoğrafın, Antalya'da düğün alışverişi yapılan bir pasajda çekildiği öne sürüldü.

İlayda Şeker, geçtiğimiz günlerde takipçisinden gelen ''Düğün ne zaman?'' sorusuna, ''Arkadaşlar, farkında mısınız bilmiyorum ama ben Antalya'da yaşıyorum. Sizce neden?'' yanıtını vermişti.

Şeker'in, ''Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?'' sorusuna verdiği ''Antalya Elmalı'da'' yanıtı da, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını silen Şeker'in, Ümmü Gülsüm Balaban ile çok iyi anlaştığı konuşuluyor.



