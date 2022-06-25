Eski Geordie Shore yıldızı Holly Hagan, balayından turuncu bikinisiyle takipçilerine seslendi! “Daha mutlu olacağımı sanmıyorum”

Eski Geordie Shore yıldızı Holly Hagan, profesyonel futbolcu Jacob Blyth ile lüks bir törenle evlendikten sonra şimdiye kadarki en mutlu kişi olduğunu söyledi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle iki kez düğünlerini ertelemek zorunda kalan çift bu ayın başlarında nikah masasına oturdu. Düğünün ardından balayı tatillerine İbiza’da devam eden ikiliden Hagan, turuncu bikinisiyle bir havuz pozunu yayınladı. Realite yıldızı gönderisine, “İyi günler.Bu adada olduğumdan daha mutlu olacağımı sanmıyorum” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

29 yaşındaki realite yıldızı 4.2 milyon takipçisiyle mutlu olduğu anları paylaşırken sosyal medya kullanıcıları da gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Takipçileri, realite yıldızının fotoğrafına hayran kaldılar.



