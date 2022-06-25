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Eski Geordie Shore yıldızı Holly Hagan, balayından turuncu bikinisiyle takipçilerine seslendi! “Daha mutlu olacağımı sanmıyorum”

25.06.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Geordie Shore yıldızı Holly Hagan, bu ayın başlarında İbiza’da gerçekleşen bir törenle futbolcu Jacob Blyth ile dünya evine girdi. Düğünlerinin ardından İbiza’da balayına devam eden çiftten Hagan, havuz başında turuncu bikinisiyle bir pozunu paylaşarak mutluluğunu takipçilerine adeta haykırdı.

Eski Geordie Shore yıldızı Holly Hagan, balayından turuncu bikinisiyle takipçilerine seslendi! “Daha mutlu olacağımı sanmıyorum”

Eski Geordie Shore yıldızı Holly Hagan, profesyonel futbolcu Jacob Blyth ile lüks bir törenle evlendikten sonra şimdiye kadarki en mutlu kişi olduğunu söyledi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle iki kez düğünlerini ertelemek zorunda kalan çift bu ayın başlarında nikah masasına oturdu. Düğünün ardından balayı tatillerine İbiza’da devam eden ikiliden Hagan, turuncu bikinisiyle bir havuz pozunu yayınladı. Realite yıldızı gönderisine, “İyi günler.Bu adada olduğumdan daha mutlu olacağımı sanmıyorum” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

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29 yaşındaki realite yıldızı 4.2 milyon takipçisiyle mutlu olduğu anları paylaşırken sosyal medya kullanıcıları da gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Takipçileri, realite yıldızının fotoğrafına hayran kaldılar.

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