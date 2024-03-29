Eski halini paylaşan Ebru Gündeş "Hiç değişmediğim doğrudur" dedi! Sosyal medyada yorum yağdı

Şarkıcı Ebru Gündeş bir süredir birlikte olduğu Murat Osman Özdemir ile Dubai'de sessiz sedasız evlenmişti.

kez nikah masasına oturan Gündeş'in Özdemir ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündemden düşmeyen Ebru Gündeş bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

HAYRANLARINDAN BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Şarkıcının "hiç değişmediğim doğrudur" serisi takipçiler tarafından en çok beğeni ve yorum alan paylaşım olabilir.

"Hiç değişmediğim doğrudur" serisinin geçtiğimiz günlerde üçüncüsü geldi. Gündeş'in hiç değişmediğini destekleyenler kadar desteklemeyenler de oldu.

Sosyal medyada şarkıcıya "Hiç değişmemişsin estetik ve botoks hariç", "Çok değişmişsin, kimse kendini kandırmasın", "Her haliyle güzel" gibi yorumlar yapıldı.









