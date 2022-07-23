Eski karısını canlı yayında ateşe vermişti! Cezası idam oldu

Tang Lu ve sosyal medya fenomeni eşi Lamu, 2009'da evlenmiş ancak 11 yıl sonra Haziran 2020'de Tang'ın evlilikleri süresince Lamu'yu birkaç kez dövdüğü ortaya çıkınca ayrılmışlardı. Ayrılığın ardından ailesinin yanına dönen Lamu, eski eşinin bir süre devam eden barışma tekliflerine karşılık vermedi.

BABASININ EVİNE GİTTİ

Bunun üzerine, boşanmalarından sadece üç ay sonra 14 Eylül 2020'de Lu, Lamu'nun babasının evine gitti ve burada genç kadının ölümüne yol açan korkunç saldırıyı gerçekleştirdi.

CANLI YAYINDAYDI

Lamu mutfakta canlı yayın yaparken, Lu eski eşinin üzerine benzin döktü ve genç kadını ateşe verdi. Lamu hastaneye kaldırıldı, ancak haftalarca süren tedaviden sonra ne yazık ki hayatını kaybetti.

KARAR İDAM OLDU

Aile içi şiddet kapsamında değerlendirilen davada Lu, son derece acımasız ve ciddi sonuçlara sebep olan bir cinayet işlediği için Ekim 2021'de kasten adam öldürme suçundan idam cezasına çarptırıldı.

İNFAZ EDİLDİ

Lu, Yüksek Halk Mahkemesi'nin kararına göre, Cumartesi günü Güneybatı Çin'in Sichuan Eyaletindeki bir mahkeme tarafından idam edildi. İnfazdan önce Tang'ın, meşru haklarını korumak için ailesiyle görüştüğü bildirildi.



