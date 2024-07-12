Eski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki Barlas'ı hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza 9 Temmuz'da Beykoz'da meydana geldi. Ekol TV'den Ramazan Eğri'nin haberine göre; 17 yaşındaki Y.S.Ö.'nün kullandığı motosiklete, İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden geçerken sokaktan çıkan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobil çarptı.

BARLAS TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Çarpanın şiddetiyle motosiklet savruldu. Y.S.Ö ve Batın Barlas Çeki motosikletin üzerinden düştü. 16 yaşındaki Barlas'ın başı kaldırımdaki beton dubaya çarptı, genç ağır yaralandı.

Motosiklet savrulurken kaldırımdaki yayalara da çarptı. Hastaneye kaldırılan Batın Barlas Çeki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FATMA ZEHRA KINIK SERBEST BIRAKILDI

Otomobilin direksiyonunda Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık ise gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

