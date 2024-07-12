HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki Barlas'ı hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Eski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki Barlas'ı hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

12.07.2024 22:01
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Trabzon'da Arap turistler golf aracıyla Uzungöl’e düştü

Trabzon'da Arap turistler golf aracıyla Uzungöl’e düştü

İşçileri azarlayan Eti Krom A.Ş'nin sahibi Yıldırım: 'Yarın herkesi kapının önüne koyarım'

İşçileri azarlayan Eti Krom A.Ş'nin sahibi Yıldırım: 'Yarın herkesi kapının önüne koyarım'

Canlı yayında kan donduran anlar! Yanlışlıkla kendisini kafasından vurdu

Canlı yayında kan donduran anlar! Yanlışlıkla kendisini kafasından vurdu

İçerik devam ediyor
Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
12.07.2024 22:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobil, İstanbul Beykoz'da bir motosiklet ile çarpıştı. Feci kazada 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti motosikleti kullanan 17 yaşındaki genç ise yaralandı. Kazayla ilgili olarak gözaltına alınan Zehra Kınık, serbest bırakıldı. Kaza anı görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaza 9 Temmuz'da Beykoz'da meydana geldi. Ekol TV'den Ramazan Eğri'nin haberine göre; 17 yaşındaki Y.S.Ö.'nün kullandığı motosiklete, İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden geçerken sokaktan çıkan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobil çarptı.

Ekran görüntüsü 2024-07-12 220805

BARLAS TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Çarpanın şiddetiyle motosiklet savruldu. Y.S.Ö ve Batın Barlas Çeki motosikletin üzerinden düştü. 16 yaşındaki Barlas'ın başı kaldırımdaki beton dubaya çarptı, genç ağır yaralandı.

Screenshot_5

Motosiklet savrulurken kaldırımdaki yayalara da çarptı. Hastaneye kaldırılan Batın Barlas Çeki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Screenshot_6

FATMA ZEHRA KINIK SERBEST BIRAKILDI

Otomobilin direksiyonunda Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık ise gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Express
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye ile yeni dönem mesajı: 'Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları atarız'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye ile yeni dönem mesajı: 'Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları atarız'
Anahtar Kelimeler:
Beykoz kerem kınık
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye uzun yıllar unutulmayacak bir transfer daha

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye uzun yıllar unutulmayacak bir transfer daha

Icardi'den gece yarısı Galatasaraylıları üzen paylaşım!

Icardi'den gece yarısı Galatasaraylıları üzen paylaşım!

Sosyal medyada tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

Sosyal medyada tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

Coca Cola'nın üst düzey yöneticisi Çetin Özataç'tan acı haber geldi! Yüzerken fenalaştı hayatını kaybetti

Coca Cola'nın üst düzey yöneticisi Çetin Özataç'tan acı haber geldi! Yüzerken fenalaştı hayatını kaybetti

Polonya'da korkutan anlar! Savaş uçağının düşme anı anbean kameraya yansıdı: 1 kişi hayatını kaybetti

Polonya'da korkutan anlar! Savaş uçağının düşme anı anbean kameraya yansıdı: 1 kişi hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da komşuları isyan ettiren 13 numaralı daire!

Gaziosmanpaşa'da komşuları isyan ettiren 13 numaralı daire!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.