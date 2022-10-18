Eski kocası da şaşkın ekipler de! Öz çocuklarını kaçıran anne, sevgilisine aratıp fidye istetti

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu Fatema E., şiddetli geçimsizlik nedeniyle kocası Halil E'den (48) boşandı. Çocuklarını eski kocasında bırakarak kentten ayrılan 25 yaşındaki Fatema E. en son Gaziantep'te olduğunu belirtti. Eski eşini arayıp çocuklarıyla görüşen Fatema E'den, Suriye'ye kesin dönüş yapacağını aktardığı bu tarihten sonra haber alınmadı.

ÇOCUKLARINI EVDE GÖREMEYEN BABA ŞOK YAŞADI

26 Ağustos 2022 tarihinde sabah çalışmak için tarlaya giden baba Halil E., Develler Mahallesi'ndeki evine döndüğünde 6 yaşındaki oğlu Y.E. ve 4 yaşındaki kızı M.S.E.'nin evde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı.

Yakınları ve komşularının da yardımıyla her yerde aradığı çocuklarına ulaşamayan baba, kayıp müracaatında bulundu. Bir süre sonra ise gelen fidye talebiyle şaşkına döndü.

ÖZ ÇOCUKLARINI KAÇIRIP, SEVGİLİSİNDEN FİDYE TALEP ETTİRMİŞ

Polisin yaptığı çalışmalar sonucu eski eş Fatema E'nin söz konusu fidye talebinde bulunan kişi olduğu ve iki çocuğunu kendisinin kaçırdığı tespit edildi. İki çocuğunu kaçıran anne, sevgilisinden eski kocasını aramasını isteyerek fidye talep ettirdi.

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(İHA)



